Participa el Congreso de Guerrero en la realización de la Copa “Sentimientos de la Nación 2025”

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 10 de Septiembre del 2025.- En el marco del 212 Aniversario de la Promulgación de los Sentimientos de la Nación y la Instalación del Primer Congreso de Anáhuac, el Congreso del Estado de Guerrero participará en la realización de la Cuarta Edición del torneo de futbol denominado “Copa Sentimientos de la Nación 2025” a realizarse del 11 al 14 de septiembre en el Polideportivo de Chilpancingo, con el objetivo de fomentar el orgullo de ser mexicanos, fortalecer la convivencia y dar proyección al talento deportivo en la entidad.

Durante la conferencia de prensa realizada este miércoles en el Congreso de Guerrero, el diputado Jesús Urióstegui García, presidente de la Junta de Coordinación Política, reconoció el esfuerzo y persistencia de quienes organizan este torneo, destacando su impulso para incluir a la institución en esta iniciativa deportiva.

Señaló que este torneo es uno de los mejores organizados en Chilpancingo y expresó el compromiso de fortalecerlo y ampliarlo a todas las regiones de Guerrero; asimismo, llamó a que este encuentro deportivo sea un espacio de convivencia, armonía y paz, además de un orgullo para la capital guerrerense como sede del evento.

En su oportunidad, el presidente de la Comisión de la Juventud y el Deporte, diputado Jorge Iván Ortega Jiménez, dijo que este torneo se realiza en una fecha emblemática en el marco del mes patrio y del aniversario de los Sentimientos de la Nación, documento que dio rumbo a la Independencia de México.

Reconoció el esfuerzo de los equipos participantes y destacó que más allá de la competencia deportiva, este encuentro representa unidad, convivencia y armonía, además de ser un espacio importante para las y los jóvenes. Felicitó a los organizadores por llegar a la Cuarta Edición del torneo e hizo un llamado a que continúe fortaleciéndose, reiterando el respaldo de la Comisión de la Juventud y el Deporte.

La diputada Catalina Apolinar Santiago, presidenta de la Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas reconoció la iniciativa de este torneo deportivo, subrayando la importancia del deporte como un espacio de convivencia, salud y fortalecimiento de la vida comunitaria, ya que este tipo de eventos fortalece el tejido social y promueven estilos de vida saludables. Además, fomenta la participación de jóvenes y adultos, motivándolos a dar su mejor esfuerzo en la cancha y a disfrutar del juego con armonía.

En su oportunidad, Guillermo Cassani Calva, organizador del torneo “Copa Sentimientos de la Nación 2025”, explicó que esta Cuarta Edición representa no solo una competencia deportiva, sino también un homenaje a la historia de Chilpancingo, donde en 1813 José María Morelos y Pavón proclamó los Sentimientos de la Nación, base del constitucionalismo mexicano.

Asimismo, destacó el respaldo del Congreso del Estado y de quienes lo representan para trabajar de manera coordinada a fin impulsar a la ciudadanía a ser partícipes en actividades deportivas que coadyuvan a fortalecer la armonía.

Por último, informó que este año participarán los equipos: Villas Castañón, Libertad Torre Parra, H. Congreso del Estado, Racing Ocotito, Universidad Autónoma de Guerrero, Deportivo Olaguer Zumpango, La Roca, Tuzos Chilpancingo, Secretaría de Salud, Deportivo CG y 100% Hecho en Guerrero. Además, reseñó que la copa es elaborada por artesanos de Xalitla y decorada con motivos históricos. Estuvo presente Jesús Memije Rodríguez, árbitro SEFOAR y representantes de los equipos participantes.