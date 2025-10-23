Exhorta el Congreso a la SEP a aumentar Presupuesto para los CAM que atienden a la Niñez con discapacidad

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 22 de Octubre del 2025.- El Congreso del Estado de Guerrero exhortó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Subsecretaría de Educación Básica (SEB) para que consideren destinar mayores recursos a Guerrero, a través del programa “Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial”, en el Ejercicio Fiscal 2026 para la operación de los Centros de Atención Múltiple (CAM), que atiende a niñas y niños con discapacidad y para los casos que enfrentan una doble situación de vulnerabilidad por pertenecer a comunidades indígenas y afromexicanas.

Lo anterior, a propuesta del diputado Arturo Álvarez Angli, quien también propuso que la Secretaría de Finanzas y Administración estatal en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026, considere una partida presupuestal suficiente para atender las necesidades de infraestructura de los CAM que atienden a niñas y niños con discapacidad.

Al presentar el exhorto el legislador argumentó que a principios de 2020 comenzó la operación del “Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial” orientado a mejorar las condiciones de funcionamiento, organización, equipamiento y accesibilidad de los CAM, que ofrecen atención a los estudiantes que presentan alguna discapacidad, aptitudes sobresalientes y otras condiciones.

Agregó que dicho programa se integra con la asignación de recursos federales previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual es ministrado a los Gobiernos estatales por conducto de la Secretaría de Educación Pública y la Subsecretaría de Educación Básica, de acuerdo con las Reglas de Operación que emite la SEP, mismas que son publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Explicó que para el Ejercicio Fiscal 2025 el presupuesto asignado a este programa fue de más de 792 millones de pesos, de los cuales más de 24 millones fueron transferidos al Estado de Guerrero para el fortalecimiento de sus servicios de educación especial y que de acuerdo con las reglas de operación, entre los criterios a observar debe dar atención preferente a las localidades catalogadas con un grado de marginación alto y aquellas que se encuentren en doble situación de vulnerabilidad, como tener población indígena y afrodescendiente.

“Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los CAM se encuentran ubicados en municipios que tienen presencia de niñas y niños con origen indígena y afromexicano, para este año los servicios de educación especial del Estado tuvieron un recorte de más de 309 mil pesos con respecto al ejercicio fiscal del año pasado” apuntó Álvarez Angli.

El legislador considera que esta disminución de recursos no es congruente con los fines para los que fue creado el programa, sobre todo si se toma en cuenta que en el último año las principales necesidades de los CAM se relacionan con el fortalecimiento de equipo tecnológico, de materiales necesarios para poder brindar una educación especializada y de infraestructura adaptada para personas con discapacidad.

Por ello, propuso exhortar a la SEP y a la Subsecretaría de Educación Básica porque la asignación de recursos suficientes sigue siendo un problema significativo que afecta la calidad de los servicios de educación especial, “no olvidemos que las niñas y niños con discapacidad representan un grupo vulnerable, y quienes pertenecen a comunidades indígenas y afromexicanos se enfrentan a una doble situación de vulnerabilidad”.

ACUERDOS

El Congreso del Estado de Guerrero aprobó un punto de acuerdo suscrito por la diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) para que se implementen acciones para proteger a la población escolar del municipio de Iguala ante el contagio por el virus coxsackie, a través de la Secretaría de Salud del Estado.

El diputado Alejandro Carabias Icaza (PVEM) presentó una propuesta para exhortar a los Ayuntamientos de la franja costera del Estado de Guerrero a que elaboren, actualicen y publiquen los siguientes instrumentos, conforme al Decreto que establece los lineamientos para la construcción y reconstrucción integral de dicha zona, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero el 15 de diciembre de 2023: Atlas Municipal de Riesgos, Reglamento de Construcciones, Reglamento de Protección Civil, Plan Municipal de Desarrollo Urbano, Reglamento de Ecología y Protección al Medio Ambiente y Programa de Ordenamiento Ecológico Local. Fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático.

El diputado Héctor Suárez Basurto (Morena) presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría federal de Turismo para que, en coordinación con la Secretaría de Turismo de Guerrero, impulse la promoción y difusión de las localidades de la región Sierra como destinos turísticos estratégicos, fomentando el ecoturismo y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, en beneficio del desarrollo económico y social de sus comunidades. La diputada Citlali Yaret Téllez Castillo se adhirió al acuerdo. Fue turnado a la Comisiones Unidas de Turismo, y de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático.

El diputado Edgar Ventura de la Cruz (PT) presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Cámara Federal de Diputados para que, en el análisis y revisión del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026, considere un incremento al presupuesto de la Universidad Autónoma de Guerrero, con el propósito de regularizar las Preparatorias Populares del Estado de Guerrero. Fue turnada a la Comisiones Unidas de Educación, Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública.