Guerrero se consolida como destino deportivo con la realización del Open Senior Acapulco 2025

Acapulco, Gro., a 22 de Octubre del 2025.– Guerrero reafirma su posición como un destino preferido para el turismo deportivo nacional e internacional con la realización de la 63ª edición del Open Senior Acapulco 2025, considerado el segundo torneo de tenis más importante de México en su categoría, el cual se llevará a cabo del 27 de octubre al 1 de noviembre en la zona Diamante del puerto.

El titular de la Secretaría de Turismo en Guerrero, Simón Quiñones Orozco, señaló que este evento es el resultado de las gestiones y acciones que impulsa la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para fortalecer el turismo en la entidad y destacó que durante este año se han realizado diversos torneos, competencias y actividades deportivas, impulsando la sana convivencia y una gran actividad turística.

Durante la presentación Quiñones Orozco, señaló que el Open Senior representa una oportunidad para proyectar la hospitalidad, la infraestructura y el atractivo turístico de Acapulco, asimismo reiteró el compromiso de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de brindar todo el acompañamiento y respaldo necesarios para garantizar el éxito de este evento deportivo.

“Estamos muy contentos por la reactivación de este torneo, vamos a seguir impulsando la realización de eventos deportivos de alto impacto y sobre todo los que tienen una tradición muy importante para Guerrero; desde el gobierno del estado impulsaremos estos eventos porque son una fuente muy importante que fortalece nuestra agenda turística y que complementa nuestra oferta de innumerables bellezas que tenemos”, agregó.

Por su parte, el director del torneo, Mario Rocha Caballero, agradeció el respaldo del gobierno del estado y destacó que se espera la participación de más de 1,500 personas entre competidores y acompañantes, lo que generará un importante movimiento turístico en hoteles, restaurantes y comercios locales, además anunció una bolsa de premios de 180 mil pesos y un homenaje a Jaime Villalobos, jugador de 87 años que representa el espíritu deportivo del evento.

“Consideramos que este torneo irá creciendo y estoy agradecido especialmente con el Mtro. Simón porque siempre ha creído en nosotros, creíamos que el torneo se iba a acabar, pero se dio la oportunidad de platicar y nos abrió las puertas, mucha gente se ha sumado al torneo durante todos estos años, vienen jugadores de Baja California, Coahuila, Guadalajara, Monterrey, Colombia, Ecuador, entre otros, aquí van a tener hotelería, diversión y playa”, expresó.

A la conferencia de prensa asistieron, Sagrario Gutiérrez, en representación del presidente del Fidetur Acapulco, Manuel Negrete Arias; Angélica García, gerente general del Hotel Pierre Mundo Imperial, y Francisco Hernández, director deportivo de Mundo Imperial.

Posteriormente, como parte de las actividades en el puerto de Acapulco, Simón Quiñones, inauguró la XXVII edición de Merkado Acapulco 2025, un congreso del 22 al 24 de octubre que reúne a especialistas en mercadotecnia, publicidad, negocios e innovación, con el propósito de compartir experiencias y conocimientos con jóvenes de instituciones educativas provenientes de distintos estados del país, en donde presentó su ponencia “Guerrero, el Hogar del Sol, Campaña de Marketing”, en la que compartió las estrategias implementadas para posicionar y proyectar la marca destino a nivel nacional e internacional, aprovechando diversas herramientas digitales y las nuevas tendencias en comunicación.