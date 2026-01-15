Exhorta el Congreso a los Ayuntamientos a mantener Campañas de Bienestar Animal

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 13 de Enero del 2026.- El Congreso de Guerrero aprobó el dictamen con proyecto de acuerdo por el que la LXIV Legislatura, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta a los 84 ayuntamientos del estado, al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, diseñen, impulsen y mantengan campañas anuales con actividades mensuales dirigidas a la ciudadanía, enfocadas en la concienciación sobre el cuidado y bienestar animal.

El dictamen de las Comisiones Unidas de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, y de Asuntos Políticos y Gobernación, fue fundamentado por el diputado Héctor Suárez Basurto, presidente de dicho órgano legislativo y promovente de la propuesta. En ella se señala que dichas campañas deberán incluir la promoción de una cultura de tenencia responsable, la erradicación del maltrato animal, así como el fomento a la adopción y la esterilización de animales domésticos y de compañía.

Se indica que el objetivo es fortalecer la aplicación, difusión y vigilancia del marco legal en materia de bienestar animal, fomentando una cultura de trato digno, protección y tenencia responsable de los animales, mediante acciones coordinadas entre el gobierno estatal y los ayuntamientos del estado de Guerrero.

Lo anterior, dijo, es necesario a pesar de que en Guerrero existe la Ley número 491 de Bienestar Animal del Estado y su Reglamento, ya que persiste la proliferación de animales domésticos, particularmente perros en situación de calle, lo que se ha convertido en un problema de salud pública, bienestar animal y seguridad ciudadana en múltiples regiones del estado.

Señaló que esta situación es el resultado de diversos factores estructurales, como la tenencia irresponsable, la falta de políticas públicas efectivas y la escasa educación ciudadana en materia de protección animal, por lo que reconoció la aprobación de dicho exhorto.

INICIATIVAS

La diputada Citlali Yaret Téllez Castillo (Morena) presentó una iniciativa de Ley para el Fomento, Producción, Comercialización y Resguardo del Maguey y del Mezcal en el Estado Libre y Soberano de Guerrero, con el objetivo de establecer las bases para fomentar y proteger la producción de maguey y la comercialización del mezcal, respetando su proceso artesanal, pero también fortaleciendo su producción industrial, a fin de lograr su inclusión en el comercio justo y su venta tanto a nivel nacional como internacional.

La diputada Violeta Martínez Pacheco (Morena), remitió una iniciativa de decreto por el que se modifica el artículo 209 del Código de Procedimientos de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, número 763, con la finalidad de acelerar los procesos en los que se debe aplicar dicho código. Se propone que el recurso de reclamación que combate resoluciones de trámite se interponga dentro de un plazo máximo de 5 días, contados a partir de que surta efectos la notificación del auto que cause la inconformidad a la parte procesal que lo recurra. Fue turnada a la Comisión de Justicia.

La diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena), propuso una iniciativa de decreto por el que se adiciona un artículo 110 Bis a la Ley número 464 de Educación del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para establecer, de manera formal y obligatoria, un Programa de Apoyo Económico Específico destinado a cubrir los gastos de los estudiantes que, por sus méritos, representen oficialmente al estado de Guerrero. Fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.

La diputada Marisol Bazán Fernández presentó una iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 240 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 499, a fin de equiparar al delito de fraude a quien, por sí o por interpósita persona, obtenga beneficios económicos indebidos simulando ofrecer, afiliar u otorgar programas sociales del gobierno federal, estatal o municipal por cualquier medio, ya sea que utilice o no logos o imágenes oficiales, con el propósito de apoderarse, apropiarse, transferir, utilizar o disponer de datos personales. La pena prevista aumentará hasta en una tercera parte cuando la víctima sea una persona adulta mayor, con discapacidad, de origen indígena, afrodescendiente o mujer en situación de vulnerabilidad. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia.

El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza (PVEM) remitió una iniciativa por la que se adiciona un capítulo VI Bis denominado “De la nomenclatura de vías públicas, parques y espacios públicos”, el cual contiene los artículos 76 Bis, 76 Ter, 76 Quáter, 76 Quinquies y 76 Sexies, y se reforma la fracción V del artículo 109 A de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. El objetivo es otorgar facultades a los ayuntamientos para asignar, modificar o suprimir nombres de calles, avenidas, callejones, parques, plazas, jardines y cualquier espacio público; además de crear una Comisión Municipal de Nomenclatura y Memoria. La propuesta fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación.

La diputada Leticia Rodríguez Armenta (Morena) presentó una iniciativa que busca actualizar la figura de “auto de vinculación a proceso” para evitar contradicciones en el marco penal vigente y dotar de certeza jurídica a las autoridades municipales, así como a los procedimientos administrativos en materia municipal. La propuesta, que reforma el segundo párrafo del artículo 12; la fracción IV del artículo 13; la fracción XII del artículo 69 Cuáter; la fracción IV del artículo 95; y la fracción IV del artículo 245 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación.