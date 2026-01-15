INFONAVIT realizará Feria de Crédito y soluciones de pago en Iguala de Independencia

Anuncio

● Se llevará a cabo el jueves 15 y viernes 16 de enero, de 10:00 a 14:00 horas, en la explanada de la Plaza Cívica de las “Tres Garantías”, para asesorar a las y los trabajadores sobre las opciones crediticias y soluciones de pago que ofrece el Instituto.

● Las personas acreditadas también podrán recibir atención sobre el congelamiento de saldos y mensualidades de los financiamientos.

Iguala de la Independencia, Gro. a 14 de Enero del 2026.– El INFONAVIT realizará su Feria de Crédito y Soluciones de Pago en Iguala de la Independencia, Guerrero, con el objetivo de que las personas conozcan sus productos financieros y alternativas para ponerse al corriente en el pago de sus mensualidades, en caso de que enfrenten dificultades económicas.

La atención se brindará el jueves 15 y viernes 16 de enero, de 10:00 a 14:00 horas, en el Ayuntamiento de Iguala de la Independencia, en la explanada de la Plaza Cívica de las “Tres Garantías”, ubicada en la avenida Vicente Guerrero #2, colonia Centro.

Las y los asistentes también podrán:

• Saber si cuentan con la precalificación para adquirir un crédito.

• Recibir asesoría sobre los créditos para comprar vivienda nueva o existente, así como para adquirir un terreno.

• Solicitar un financiamiento para construir, reparar y mejorar su patrimonio o para pagar una hipoteca bancaria.

• Recibir asesoramiento sobre los diferentes apoyos que tiene el Instituto para las personas que tengan dificultades para pagar su crédito.

• Obtener una reestructura para poner al corriente su financiamiento.

Las personas que acudan a la feria y ya cuenten con un crédito, también podrán verificar si son beneficiarias del programa de congelamiento de saldos y mensualidades de créditos, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, conocerán los apoyos adicionales de este programa, como son la reducción en la tasa de interés, en su mensualidad o un posible descuento sobre el saldo total de su deuda.

Con esta acción, se busca facilitar la atención a las y los trabajadores que no pueden acudir a las oficinas del Instituto a realizar algún tipo de trámite, los cuales son gratuitos y no requieren intermediarios.