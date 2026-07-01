Exhorta el Congreso a Municipios a actualizar sus regalmentos de imagen urbana

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Chilpancingo, Gro., a 01 de Julio del 2026.- La Comisión Permanente del Congreso de Guerrero aprobó un dictamen por el que se exhorta a los 84 ayuntamientos y al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres para que, en el ámbito de sus competencias y con pleno respeto a su autonomía, expidan y/o actualicen sus Reglamentos Municipales de Imagen Urbana.

Al fundamentar el dictamen, a nombre de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y como promovente del exhorto, la diputada Violeta Martínez Pacheco señaló que la imagen urbana constituye un reflejo de la historia, la cultura y la identidad de los municipios, además de ser su carta de presentación ante habitantes, visitantes e inversionistas.

La legisladora destacó que una ciudad ordenada, armónica y sustentable genera confianza, atrae desarrollo económico y contribuye a mejorar la calidad de vida de la población.

Asimismo, sostuvo que la planeación urbana y el diseño de los espacios públicos deben responder a las necesidades de la ciudadanía, respetando las tradiciones y costumbres de cada región, al tiempo que reconocen a la arquitectura y los elementos visuales como expresiones vivas de la cultura e identidad de los pueblos.

“La emisión y actualización de estos instrumentos normativos permitirá fortalecer la planeación urbana, promover la conservación de los centros de población, proteger el patrimonio histórico y cultural, así como impulsar ciudades y comunidades más ordenadas, resilientes y sostenibles”, concluyó Martínez Pacheco.

DICTÁMENES DE LICENCIAS APROBADOS

La Comisión Permanente del Congreso de Guerrero aprobó un dictamen por el que se resuelve afirmativamente la licencia por tiempo indefinido de la C. Abelina López Rodríguez, para separarse del cargo y funciones de presidenta del Ayuntamiento del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, a partir del 18 de junio de 2026.

La Comisión Permanente del Congreso de Guerrero aprobó un dictamen por el que se resuelve afirmativamente las licencias por tiempo indefinido presentadas por Genaro Vázquez Flores y Felipe Hernández Emigdio, para separarse del cargo y funciones de regidores de los Ayuntamientos de los municipios de Acapulco de Juárez y Chilapa de Álvarez, Guerrero, respectivamente.