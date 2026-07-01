Irugami Perea fortalece presencia territorial en Acapulco con recorridos y asambleas vecinales

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Acapulco, Gro. a 01 de Julio del 2026.- El diputado federal Jesús Irugami Perea Cruz mantiene una agenda territorial activa en distintas colonias de Acapulco, donde ha encabezado recorridos y asambleas informativas para escuchar a la ciudadanía, revisar problemáticas comunitarias y reforzar el mensaje de participación social en la transformación del municipio.

Durante mayo y junio, el legislador ha sostenido encuentros con vecinas y vecinos de colonias como El Cayaco, Condesa, Costa Azul, Ciudad Renacimiento, La Sabana, La Dobería, Zona Urbana, Palma Sola, Postal, Emiliano Zapata y Metlapil, donde ha expuesto su trayectoria, su experiencia de trabajo junto al equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y la importancia de mantener una ciudadanía organizada y participativa.

En estos encuentros, Irugami Perea ha destacado que Acapulco vive un momento decisivo, en el que la coordinación entre ciudadanía, gobierno y representantes populares resulta clave para avanzar en la atención de temas prioritarios como drenaje, agua potable, servicios públicos, recolección de basura y mejoramiento urbano.

Uno de los temas recurrentes en las asambleas ha sido el reconocimiento al trabajo que realiza el Gobierno de México en Acapulco, particularmente a través de la Conagua y Fonatur, así como la presencia constante de la presidenta Claudia Sheinbaum en el puerto. De acuerdo con los mensajes compartidos en territorio, la mandataria federal ha mantenido una atención cercana hacia Acapulco, con múltiples acciones dirigidas a la recuperación y transformación del puerto.

En colonias como Palma Sola, Postal y Metlapil, el diputado escuchó directamente las necesidades de las comunidades y subrayó que la democracia no se reduce al voto, sino que también implica organización, participación y toma de decisiones desde las colonias.

Irugami Perea ha insistido en que Acapulco requiere representantes que no solo estén presentes en los discursos, sino también en las calles, caminando el territorio y construyendo soluciones desde la realidad de cada comunidad.

Con esta ruta de trabajo, el diputado federal busca consolidar una agenda cercana a la gente, enfocada en la transformación de la vida pública de Acapulco y en el fortalecimiento de la participación ciudadana como motor de cambio.