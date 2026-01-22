Exhorta el Congreso a retirar publicidad que obstruye banquetas en Chilpancingo

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 21 de Enero del 2026.– El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Guerrero exhortó al presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, a instruir a quien corresponda el retiro de la publicidad y propaganda que obstruya el paso peatonal en las banquetas, ya que pone en riesgo la seguridad de las personas al obligarlas a caminar por las calles destinadas a vehículos.

Lo anterior se establece en un Acuerdo Parlamentario propuesto por el diputado Jhobanny Jiménez Mendoza, en el que también se solicita que se envíe al Congreso un informe detallado sobre los plazos y avances del retiro de dicha publicidad y propaganda, con el fin de contar con una estadística precisa que permita actuar y monitorear el cumplimiento de manera eficaz.

El legislador señaló que en la capital existe una invasión descontrolada de publicidad en las banquetas, lo que se ha convertido en una amenaza silenciosa que bloquea el camino de los peatones, fomenta el caos vial y vulnera el derecho humano a una movilidad segura y equitativa.

Asimismo, refirió que esta situación representa una problemática, ya que pone en riesgo a la ciudadanía, principalmente a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, quienes al transitar por banquetas obstruidas se ven obligados a bajar a la calle, quedando expuestos a la circulación vehicular, lo que atenta contra la inclusión social.

Finalmente, expuso la necesidad de que la ciudadanía denuncie estas anomalías en sus calles y plazas públicas, para visibilizar esta problemática que ha ido en aumento.

*INICIATIVAS*

La diputada Catalina Apolinar Santiago (Morena) presentó una iniciativa para adicionar la Constitución Política del Estado de Guerrero, a fin de reconocer a los pueblos indígenas y afromexicano como entidades de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía política, administrativa, normativa y financiera, garantizando el ejercicio de la libre determinación y el respeto a sus sistemas normativos internos. La adición al Título Segundo de “Derechos Humanos y Garantías”, la Sección II Bis, relativa al régimen de municipios indígenas y afromexicanos, fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.

También propuso una iniciativa de Ley del Sistema Público de Cuidados del Estado de Guerrero, con el objeto de reconocer y garantizar el derecho humano al cuidado, establecer un sistema público que coordine políticas, programas y servicios en la materia, así como redistribuir de manera corresponsable el trabajo de cuidados entre el estado, los municipios, las familias, la comunidad y el sector privado, con un enfoque de igualdad de género, no discriminación e inclusión de pueblos indígenas y afromexicanos. Fue turnada a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social.

El diputado Jesús Parra García (PRI) presentó dos iniciativas de reforma y adición a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y a la Ley 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado, con el objetivo de garantizar a madres, padres y tutores de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, enfermedad grave o condición de neurodesarrollo, el acceso a una jornada laboral flexible y a permisos con goce íntegro de salario, sin afectar su estabilidad laboral ni sus prestaciones, en protección del derecho al cuidado y del interés superior de la niñez. Fueron turnadas a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo.

El diputado Edgar Ventura de la Cruz (PT) presentó una iniciativa de reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, para reducir de mil a quinientos habitantes el requisito mínimo para la conformación de comisarías municipales, a fin de ampliar la representación comunitaria, fortalecer la gobernanza local y garantizar que más localidades, especialmente rurales, cuenten con una autoridad auxiliar legalmente reconocida. Fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación.

La Mesa Directiva dio lectura al oficio suscrito por la Dip. Araceli Ocampo Manzanares (Morena) por el que remitió la iniciativa por la que se adiciona una fracción XVII, y se recorren las subsecuentes, a los artículos 15 y 15 Ter de la Ley de Protección y Fomento a las Artesanías, con el fin de crear y regular una Plataforma Digital Estatal de Comercio Electrónico que permita la venta directa de artesanías, elimine el intermediarismo, garantice ingresos justos para las personas artesanas y proteja la autenticidad del patrimonio cultural de Guerrero. Fue turnada a la Comisión de Artesanías.

*ACUERDOS*

A fin de conocer sobre los resolutivos contenidos en el dictamen técnico realizado por el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) en relación al informe de acciones del Gobierno Estatal para el cumplimiento de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por agravio comparado, que fue presentado el 20 de octubre de 2025, así como de las acciones y políticas públicas que al respecto implementará en el presente ejercicio fiscal a favor de las mujeres, niñas y adolescentes de Guerrero, la diputada Erika Lorena Lührs Cortés (MC) presentó un punto de acuerdo, para que comparezca ante la Comisión Para la Igualdad de Género de este Congreso, la titular de la Secretaría de la Mujer en la entidad. Fue turnado a la Comisión Para la Igualdad de Género.