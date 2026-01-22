Evelyn Salgado da inicio a la rehabilitación de la glorieta frente al Instituto Tecnológico de Chilpancingo

Anuncio

Se beneficiarán a 283 mil habitantes con áreas verdes, iluminación solar, cruces peatonales y mejoras a la circulación vial en el boulevard René Juárez Cisneros.

Chilpancingo, Gro. a 21 de Enero del 2026.- La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, dio el banderazo de inicio a la rehabilitación de la imagen urbana de la glorieta de Emiliano Zapata, frente al Instituto Tecnológico, sobre el boulevard René Juárez Cisneros, una obra que beneficiará de manera directa a 283 mil habitantes de la capital del estado.

“Estamos tomando muchos espacios de la capital que estaban en el abandono y que no tenían una intervención integral. Esta obra se realiza con mucho cariño y con todo el corazón para el pueblo de Chilpancingo”, afirmó la mandataria estatal.

Con esta obra se fortalece la movilidad, la seguridad vial y el entorno urbano en este punto al sur de la ciudad con la intervención de 8 mil 134 metros cuadrados, en el tramo que comprende la rotonda frente al Instituto Tecnológico hasta el puente elevado La Avispa, e incluye áreas verdes y jardineras con variedad de plantas y elementos decorativos.

También serán instados 27 postes con 54 luminarias solares, pisos con acabado estampado, pergolados, guarniciones de concreto, reductores de velocidad, señalamientos verticales y cruces peatonales, con el objetivo de generar un espacio más ordenado, funcional y seguro para peatones y automovilistas.

Durante el arranque de la obra, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda afirmó que estas acciones forman parte de un esfuerzo integral para transformar la imagen urbana de Chilpancingo y mejorar la vialidad en un circuito estratégico que conecta esta zona con la avenida de los Gobernadores.

“Vamos a seguir trabajando por nuestro querido Chilpancingo, con más obras, con más acciones y con más resultados, porque esta capital tiene historia, tiene orgullo y, sobre todo, tiene un pueblo trabajador que nunca se rinde”, expresó la mandataria estatal quien saludó a los trabajadores del proyecto que modernizará la imagen urbana de Chilpancingo.