Exhortan a Obras Públicas municipal y estatal para rehabilitar la vía alterna de Chinameca, en Acapulco

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Chilpancingo, Gro., a 16 de Agosto del 2026.- Por ser una vía estratégica para la movilidad urbana de Acapulco, la Comisión Permanente del Congreso del Estado exhortó al Gobierno Municipal y la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPOT) del Gobierno del Estado a que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones legales y presupuestales, realicen la rehabilitación integral de la calle denominada Par Vial de La Chinameca.

El punto de acuerdo fue presentado por el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón (Morena), quien destacó que esta vía de comunicación funciona como una opción alterna para desahogar la circulación de la avenida costera Miguel Alemán, particularmente ante cierres, accidentes, obras, manifestaciones o cualquier otra situación que limita su tránsito.

Abundó en que, actualmente, dicha vialidad presenta deterioros visibles, como baches, falta de iluminación y acumulación de basura, situación que afecta su adecuado funcionamiento y ocasiona complicaciones en el traslado.

Por lo anterior, el legislador llamó al ayuntamiento y la SDUOPOT para coordinarse y realizar las acciones de rehabilitación, pavimentación, ampliación de banquetas, colocación de señalética e iluminación, y conforme a la disponibilidad presupuestal, recuperar la funcionalidad de dicha vialidad, lo que a su vez mejorará el flujo vehicular en las avenidas Cuauhtémoc, Costera y Carretera Federal.

Finalmente, remarcó que mantener en condiciones adecuadas el Par Vial de la Chinameca representa una acción en favor del derecho a la movilidad, la seguridad vial y el bienestar de habitantes, trabajadores, visitantes y cuerpos de emergencia, además de contribuir al fortalecer la competitividad de Acapulco como destino turístico.