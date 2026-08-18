Impulsa Gobierno de Guerrero diálogo y coordinación con comunidades del Alto Balsas

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Chilpancingo, Gro., a 17 de Agosto del 2026.- Con el propósito de fortalecer el diálogo y dar seguimiento a los planteamientos de las comunidades de la región del Alto Balsas, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, en coordinación con el delegado de Gobernación en Guerrero, Juan Carlos Barrios Curti, encabezó una reunión de trabajo con representantes comunitarios y autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

Durante el encuentro, autoridades estatales y federales escucharon las principales inquietudes y necesidades planteadas por los representantes de la región, relacionadas con diversos temas que inciden en su desarrollo, a fin de establecer mecanismos de coordinación que permitan avanzar en su atención y contribuir a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Rodríguez Cisneros reiteró la disposición del Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, de mantener un diálogo permanente con las comunidades y privilegiar el trabajo conjunto y la coordinación institucional como vías para atender las necesidades de la población.

En la reunión participaron el secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (SEDEPIA), Abel Bruno Arriaga; el capitán primero de la Guardia Nacional, Raúl Castelán Jerónimo, comandante de la 2/a Compañía de la Coordinación de Seguridad en Carreteras; así como representantes de las localidades de Analco, San Francisco, Tecoacuilco y Xalitla.