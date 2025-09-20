Exhortan a Titular de CONADE a incrementar el número de becas para deportistas de Alto rendimiento de Guerrero

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 19 de Septiembre del 2025.- Diputados y diputadas de la LXIV Legislatura exhortaron al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, para que asigne un mayor número de becas en beneficio de las y los deportistas de alto rendimiento en Guerrero.

El exhorto, propuesto por el diputado Joaquín Badillo Escamilla, quien preside la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y que fundamentó la diputada Violeta Martínez Pacheco como integrante de la Comisión de la Juventud y el Deporte, destaca la necesidad de hacer esta solicitud para garantizar mayor apoyo a los jóvenes atletas que por su dedicación son considerados talentos deportivos y que han logrado ser seleccionados nacionales e internacionales.

Y es que refiere que las becas deportivas que se entregan a las y los atletas de alto rendimiento son de gran ayuda, pero en muchos de los casos resultan todavía insuficientes, ya que existen muchos jóvenes dedicados al deporte, a quienes se les debe garantizar las mismas oportunidades para que accedan a tales beneficios.

“De lograr un mayor número de becas deportivas, lograremos un objetivo claro: impulsar el talento deportivo, motivar a nuestros deportistas, obtendrán un desarrollo integral apartado de los vicios y la delincuencia, además de un reconocimiento público y económico a su esfuerzo”, se señala.