Claudia Sheinbaum y Evelyn Salgado consolidan avances de la transformación en Guerrero

Más de 35 mil MDP de inversión histórica en programas de bienestar para 1.5 millones de guerrerenses

Reconoce Sheinbaum trabajo de Evelyn Salgado y anuncia más de 10 mil mdp adicionales en obras para modernizar Guerrero

Después de muchos años de abandono se hará todo lo necesario para ayudar al pueblo de Guerrero, afirma Claudia Sheinbaum

Chilpancingo, Gro., a 19 de Septiembre del 2025.– La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda dio la bienvenida en Chilpancingo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su décima visita a Guerrero, donde resaltó que en el estado la transformación avanza con fuerza alcanzando a casi 1.5 millones de personas beneficiadas con los programas de Bienestar, que representa más de 35 mil millones de pesos de inversión histórica.

“No hay un solo rubro en el que nuestro estado no haya sentido el cariño y el respaldo de su gobierno y de esta transformación que tiene raíces profundas en esta tierra que tanto le ha dado a la nación. Amor con amor se paga, y en Guerrero sabemos que el agradecimiento es la memoria del corazón”, afirmó la gobernadora en su mensaje.

Salgado Pineda subrayó la visión de justicia y bienestar de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien a casi un año de su gobierno ha logrado transformar la vida de los guerrerenses poniendo a los más pobres en el centro de las decisiones y de todas las políticas públicas.

En el Polideportivo de Chilpancingo, más de 17 mil asistentes de diversos sectores sociales, así como de pueblos indígenas y afromexicanos, respaldaron a Sheinbaum y coincidieron con la gobernadora en que “En Guerrero, donde la Patria es Primero, siempre será un honor estar con Claudia hoy”.

*Con inversión histórica, la transformación avanza: Sheinbaum*

En su mensaje, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que Guerrero es el estado número 17 que visita luego de su primer informe de gobierno, con el propósito de rendir cuentas de frente al pueblo.

Señaló que, tras 36 años de neoliberalismo, la transformación de México se consolida desde 2018 con un gobierno emanado del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, logrando que más de 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieran de la pobreza y posicionando al país como el que más ha reducido la desigualdad en el continente, solo después de Canadá.

La mandataria federal destacó la coordinación y el trabajo de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda para acercar directamente los programas sociales a los guerrerenses, beneficiando de manera directa a casi 1.5 millones de ciudadanos.

Detalló que en Guerrero se apoyan actualmente 385,816 adultos mayores con su pensión, 53,317 personas con discapacidad, 40,423 jóvenes inscritos en Jóvenes Construyendo el Futuro y 21,816 estudiantes becados para asistir a la universidad pública. Asimismo, 124,922 jóvenes de preparatoria reciben su beca, 212,822 niñas y niños cuentan con apoyo en educación básica, 30,438 de entre 0 y 4 años reciben un apoyo especial, más de 165 mil productores agrícolas reciben apoyos directos y 326,914 productores son beneficiados con fertilizantes gratuitos.

La presidenta Sheinbaum anunció también tres nuevos programas que ya benefician a Guerrero: la pensión para mujeres de 60 a 64 años, becas para estudiantes de secundaria pública y la estrategia de Salud Casa por Casa.

Añadió que este año arranca además el programa Farmacias del Bienestar, que complementará el sistema de atención domiciliaria y permitirá a la población recoger medicamentos gratuitos.

Sheinbaum refrendó además su compromiso con los pueblos indígenas y afromexicanos, quienes ya son reconocidos como sujetos de derecho en la Constitución, por lo que en Guerrero, 1,734 comunidades reciben presupuesto directo.

En materia de reconstrucción, informó que tras los daños ocasionados por los huracanes Otis y John, se están reconstruyendo 29 puentes y se proyectan 40 más, sumando un total de 5,320 obras en caminos artesanales, carreteras, infraestructura de salud, social y turística como el programa “Acapulco se Transforma Contigo”, sumando para este año una inversión de 10,790 millones de pesos adicionales para modernizar Guerrero con mejor conectividad y mayor oferta turística.