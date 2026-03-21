Garantizar el deporte adaptado y fortalecer cultura de protección civil en escuelas, propone Diputado

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Chilpancingo, Gro., a 20 de Marzo del 2026.- El diputado Héctor Suárez Basurto presentó una iniciativa por la que se reforman los artículos 7, 15, 29 y 85 de la Ley 697 de Cultura Física y Deporte del Estado y los Municipios de Guerrero, con el objetivo de reconocer, promover y garantizar el acceso al deporte adaptado como un derecho para las personas con discapacidad, mediante su incorporación explícita en la legislación estatal, el fortalecimiento de políticas públicas inclusivas y la generación de condiciones que aseguren su práctica en igualdad de oportunidades.

El diputado, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, destacó que la iniciativa propone reconocer jurídicamente el deporte adaptado en la legislación estatal, impulsar programas permanentes e incluyentes y garantizar condiciones de igualdad en el acceso a apoyos, estímulos y becas deportivas, especialmente para atletas paralímpicos, con el fin de construir un sistema deportivo más justo, incluyente y acorde con los principios de derechos humanos.

Agregó que el deporte es un derecho humano consagrado en el artículo 4º constitucional y que, en el caso de las personas con discapacidad, representa una herramienta fundamental para la salud, la rehabilitación, la inclusión social y el desarrollo personal.

Refirió que el deporte adaptado ha demostrado su impacto positivo a nivel nacional e internacional, así como el talento de deportistas guerrerenses que han destacado en distintas disciplinas, lo que evidencia la necesidad de contar con un marco jurídico que respalde y fortalezca su desarrollo. La iniciativa fue turnada a la Comisión de la Juventud y el Deporte.

EXHORTO A LA SEG

En otro tema, las Comisiones Unidas de Educación, Ciencia y Tecnología, y de Protección Civil analizan un punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al titular de la Secretaría de Educación del Estado a implementar en las escuelas de educación básica acciones y programas formativos en materia de gestión integral de riesgos y protección civil.

La propuesta presentada también por el diputado Héctor Suárez Basurto tiene el objetivo de fortalecer en las niñas y los niños guerrerenses los conocimientos, capacidades de reacción y autoprotección ante fenómenos naturales, con el propósito de salvaguardar su integridad física y fomentar desde temprana edad una cultura de protección civil. Dichas acciones serían a través de talleres, cursos extracurriculares, esquemas de capacitación y otras actividades complementarias.

Agregó que, aunque existen acciones en materia de protección civil, estas también se deben dirigir al alumnado, además del personal docente. Por ello, subrayó la necesidad de implementar programas formativos directos, sistemáticos y accesibles para la población infantil, que permitan consolidar una cultura de prevención, autoprotección y resiliencia desde las primeras etapas de la vida.