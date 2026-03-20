Congreso exhorta a la CFE y Ayuntamientos a retirar cableado en desuso por riesgos urbanos

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Chilpancingo, Gro., a 19 de Marzo del 2026.- El Congreso del Estado exhorta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que, en coordinación con los ayuntamientos, establezcan estrategias para el retiro del cableado en desuso instalado en los postes, el cual genera contaminación visual, daños a la infraestructura y condiciones de inseguridad para los peatones.

Lo anterior se establece en un dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, derivado de una propuesta del diputado Jhobanny Jiménez Mendoza y fundamentado por la diputada Violeta Martínez Pacheco.

La legisladora destacó que, en México, los cables aéreos en desuso representan un desafío multifacético que abarca riesgos para la seguridad pública, degradación ambiental, costos económicos significativos y una regulación históricamente insuficiente, lo que exacerba las vulnerabilidades en comunidades urbanas y rurales.

“Guerrero, con su diversidad urbana y rural, enfrenta impactos similares a los del resto del país, donde el problema podría implicar toneladas de residuos aéreos que comprometen la estabilidad de los postes y generan contaminación visual, económica y ambiental. La coordinación entre la CFE y los ayuntamientos se alinearía con la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2025, promoviendo remociones y soterramientos que generen empleos y ahorros a largo plazo”, indicó.

Por ello, se coincide en exhortar a la titular de la CFE y a los ayuntamientos a establecer estrategias para el retiro del cableado en desuso, ya que ello contribuye a restaurar la seguridad y la estética urbana, atendiendo necesidades inmediatas como la mitigación de riesgos para peatones y la prevención de daños a la infraestructura. Sin esta intervención, el ciclo de degradación urbana se perpetúa y afecta de manera desproporcionada a residentes en zonas de alta densidad.