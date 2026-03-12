Impulsan Reforma para incorporar la tentativa de feminicidio en el código penal del Estado

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 11 de Marzo del 2026.- La diputada Leticia Mosso Hernández propuso adicionar el Código Penal del Estado y reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambos del estado de Guerrero, con el objetivo de reconocer la tentativa de feminicidio dentro de estas leyes estatales, fortalecer los mecanismos de protección y atención a las víctimas, y establecer responsabilidades para las autoridades que omitan actuar con la debida diligencia ante estos hechos.

Las propuestas fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Justicia y para la Igualdad de Género. En ellas, la diputada explica que la violencia contra las mujeres en Guerrero ha generado una preocupación sostenida, al grado de motivar la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en diversos municipios.

Señaló que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia vigente no reconoce de manera expresa la tentativa de feminicidio como una modalidad específica dentro del Sistema Estatal de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia, y que esta omisión limita la capacidad institucional para atender adecuadamente estos casos.

Por ello, la iniciativa tiene como finalidad cerrar este vacío normativo y fortalecer el marco jurídico estatal desde una perspectiva integral y preventiva.

En ese sentido, se propone reformar la denominación del Capítulo III del Título Cuarto para incorporar expresamente la “Tentativa de Feminicidio”, reconociendo que esta figura forma parte del continuum de la violencia feminicida.

Asimismo, se plantea adicionar el artículo 38-A para definir la tentativa de feminicidio e incorporar las razones de género que permiten su identificación. Con ello, se garantiza coherencia normativa y se fortalece la interpretación con perspectiva de género.

*Acuerdos*

La diputada Obdulia Naranjo Cabrera (PVEM) presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría estatal de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero, a los 84 ayuntamientos y al Consejo Municipal de Ayutla de los Libres, a que en el marco del mes del agua y los bosques implementen campañas permanentes de reforestación, protección de cuencas y uso eficiente del agua.

Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Educación Guerrero a fortalecer los programas de educación ambiental en todos los niveles educativos durante el mes de marzo, promoviendo actividades conmemorativas los días 21 y 22 de marzo, en concordancia con el decreto número 226. Fue turnada a la Comisión del Agua, Infraestructura y Recursos Hidráulicos.

La legisladora también presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, para que implemente estrategias integrales de promoción y difusión turística de Taxco de Alarcón y de los destinos turísticos de Guerrero, en los principales aeropuertos del país, particularmente en aquellos con mayor conectividad nacional e internacional, con motivo de la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, a fin de impulsar la reactivación económica y turística del estado. Fue turnada a la Comisión de Turismo.

El diputado Julián López Galeana (MC) presentó un Punto de Acuerdo para que la Secretaría de Educación Guerrero, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, implementen y fortalezcan en los planteles de educación básica y media superior el protocolo “Mochila sin riesgo”, con el objetivo de realizar revisiones preventivas de manera consensuada, con la participación de madres, padres o tutores y autoridades escolares, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como la promoción de entornos escolares seguros. Fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación, Ciencia y Tecnología, y de Seguridad Pública.

El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza (PVEM) presentó un Punto de Acuerdo para que la Junta de Coordinación Política integre, en un plazo no mayor a treinta días, una Comisión Especial para que investigue todo lo referente al tablero electrónico adquirido entre los años 2018 al 2019 así como el destino, estado físico y funcionamiento de las tabletas, el sistema electrónico y el respectivo software. Fue turnado a la Junta de Coordinación Política.