Propone Diputada limitar a seis meses el cargo de “Encargados de Despacho” en Guerrero

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 11 de Marzo del 2026.- La diputada Erika Lorena Lührs Cortés (MC) presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 242, con el objetivo de establecer un plazo máximo de seis meses para el ejercicio de funciones de las personas designadas como encargadas o encargados de despacho en las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

La propuesta busca garantizar la naturaleza temporal de esta figura, fortalecer la certeza jurídica y evitar la prolongación indefinida de designaciones provisionales.

De acuerdo con la iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos del Congreso del Estado de Guerrero, el objetivo es fortalecer la institucionalidad y evitar que los nombramientos provisionales se conviertan en permanentes.

La legisladora argumentó que cuando lo provisional se vuelve indefinido, la gobernabilidad se debilita y se genera incertidumbre al interior de las dependencias, lo que diluye la responsabilidad política frente al Congreso y la ciudadanía.

Asimismo, aclaró que la propuesta no invade las facultades del Poder Ejecutivo para nombrar o remover funcionarios, sino que regula la temporalidad de estas designaciones para evitar la discrecionalidad. Además, establece que los nombramientos deberán observar estrictamente el principio de paridad de género.

“Guerrero merece instituciones sólidas, no encargos perpetuos”, señaló la diputada, al reafirmar que el derecho de la ciudadanía a una administración pública profesional y transparente es la prioridad de esta reforma.