Incrementa el Congreso de Guerrero penas por extorsión digital y por abandono de Adultos Mayores y con discapacidad

Chilpancingo, Gro., a 13 de Agosto del 2025.- El Congreso del Estado de Guerrero aprobó reformas al Código Penal del Estado para aumentar la pena de 15 a 30 años de prisión a quien cometa el delito de extorsión a través de medios digitales, telefónicos o de cualquier tecnología de la información y la comunicación; y para incrementar las penas de seis meses a tres años de prisión a quien teniendo la obligación legal abandone a las personas adultas mayores y con discapacidad.

En los dictámenes de la Comisión de Justicia se indica que, una vez analizadas las propuestas de reforma, la primera presentada por el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón y la segunda por el diputado Juan Valenzo Villanueva, se aprobaron en sentido positivo al no encontrarse elementos que contravengan la Constitución Política o Tratados Internacionales, por el contrario, garantiza el acceso a la justicia y los derechos humanos.

La primera reforma establece que las sanciones por el delito de extorsión a través de medios digitales, telefónicos o de cualquier tecnología de la información y la comunicación aumentará hasta en una mitad en su mínimo y en su máximo, si la víctima pertenece a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana; y es que actualmente la pena vigente es de 10 a 25 años de prisión.

Por otro lado, en la reforma al Artículo 167 del Código Penal del Estado se señala que con esta modificación se pretende establecer con mayor claridad la protección a las personas adultas mayores, con discapacidad o vulnerables para que no sean abandonadas o descuidadas, incluso en su propia casa.

Indica que según datos del INEGI el 77.6 por ciento de los adultos mayores no reciben atención en sus hogares y que incluso cuentan con una mala alimentación, falta de medicamentos, malas condiciones, suciedad, vestimenta inadecuada, entre otros.

Por ello, también se establece que, si el sujeto activo fuera ascendiente, descendiente, tutor o cuidador de la víctima, además de la sanción señalada se le privará de los derechos inherentes a la patria potestad, custodia o tutela, así como del derecho a heredar, cuando legalmente corresponda.

Con la aprobación de estas reformas se reconocen y garantizan los derechos de las personas adultas mayores, con la finalidad de que no sean abandonados o descuidadas en su persona.

EXHORTO

El Pleno de la Comisión Permanente aprobó un exhorto para que de conformidad a las disposiciones contenidas en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2025 se publique en la página web de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero, las reglas de operación de los 15 programas y/o acciones que están etiquetados en el Anexo 23-A.

TOMA DE PROTESTA

El Pleno del Congreso del Estado de Guerrero aprobó un acuerdo parlamentario suscrito por la Junta de Coordinación Política por el que se designa a la Comisión de Selección de Carácter Honoraria encargada de emitir la convocatoria, seleccionar y designar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Acto seguido rindió protesta ante el Pleno del Congreso.

DICTÁMENES

El Congreso del Estado de Guerrero aprobó un dictamen de reforma y adiciones a diversas disposiciones de la Ley 491 de Bienestar Animal del Estado de Guerrero para regular los establecimientos dedicados a la reproducción, crianza, albergue, exhibición, compraventa o adiestramiento de animales domésticos o de compañía. Se busca garantizar que estos lugares cuenten con la autorización correspondiente y promover el uso de medios remotos y herramientas tecnológicas para minimizar el contacto físico innecesario, contar con al menos dos espacios físicos dentro de su establecimiento para la exhibición de animales en adopción que sean propiedad de alguna asociación protectora de animales legalmente constituida, y mejorar las condiciones de cada establecimiento para la atención de los animales. Fundamentó el diputado Alejandro Carabias Icaza como integrante de la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático.

El Congreso del Estado de Guerrero aprobó un dictamen de reforma y adiciones a diversas disposiciones de la Ley 535 de Acuicultura y Pesca Sustentable del Estado de Guerrero, con el objeto de fortalecer y promover el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos pesqueros en beneficio de la sociedad guerrerense. La propuesta busca también celebrar convenios de coordinación con el Gobierno Federal, Instituciones de Educación e Investigación en la materia, integrar el Consejo Estatal de Acuicultura y Pesca Sustentable, fomentando la participación de los municipios dedicados a esta actividad. Fundamentó el diputado Pánfilo Sánchez Almazán como integrante de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.

ACUERDOS

Aprueba el Pleno del Congreso del Estado de Guerrero el acuerdo parlamentario por el que se autoriza la celebración del Parlamento Juvenil Guerrero 2025, el cual se desarrollará los días 13 y 14 de noviembre de 2025, teniendo como sede el Recinto Oficial del Palacio Legislativo.

INTERVENCIONES

Las diputadas Marisol Bazán Fernández (Morena), Gladys Cortés Genchi (PVEM) y el diputado Héctor Suárez Basurto (Morena), intervinieron sobre el Día Internacional del Trabajo Doméstico.

Las diputadas Beatriz Vélez Núñez (PRI) y Marisol Bazán Fernández (Morena) participaron sobre el tema de la Planificación familiar.