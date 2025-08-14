Inaugura Evelyn Salgado el puente vehicular El Zapote I, en Ayutla 

Anuncio

Se invirtieron casi 10 MDP para esta acción que mejora y acerca los servicios para la población

La Gobernadora refrendó su compromiso para continuar con la transformación y que llegue hasta el último rincón del estado

Ayutla de los Libres, Gro., a 13 de Agosto del 2025.– Al inaugurar el puente vehicular El Zapote I, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda dijo que hay un compromiso muy claro por parte de la gestión que encabeza para lograr que “la transformación continúe y que llegue hasta el último rincón del estado, a cada comunidad”, enfatizando la aplicación de una política enfocada a consolidar el progreso de Guerrero. Con una inversión de casi 10 millones de pesos, la jefa del Ejecutivo estatal dijo que esta obra carretera, es de gran importancia para la comunidad, ya que promueve infraestructura de calidad y acerca los diferentes servicios, en beneficio de poco más de 8 mil habitantes de las comunidades aledañas y municipios vecinos.

En el evento, en el que estuvo acompañada por funcionarios estatales y autoridades locales, la gobernadora dijo que seguirá trabajando en Ayutla, con un gran empeño para continuar con la transformación de manera integral, continuando con acciones a nivel de territorio. Y añadió: “El poder sólo tiene sentido cuando se utiliza para servir a los demás, para cumplir compromisos y para transformar la vida de las personas”.

Salgado Pineda dijo que con la entrega de esta obra, se otorga a las familias de Ayutla y Cuautepec, una vía segura, que permitirá el traslado de los diferentes productos como maíz y mango, además de otros insumos que se cultivan en la zona, dando la posibilidad de contar con un transporte más rápido y con mayor eficiencia en la comercialización de los diferentes insumos. Además, también contribuye a mejorar los servicios de salud, la atención a emergencias, mejorar las condiciones educativas, entre otros.

Evelyn Salgado explicó que además de esta acción, en la región de la Costa Chica se están impulsando diversas acciones que permitirán ofrecer un mejoramiento integral del nivel de vida de la población, con obras como la construcción de caminos y puentes, para ello, dijo, continuará con la estrategia de trabajar en el territorio.

Adelantó que hay una agenda de trabajo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para la ampliación de puentes desde Marquelia hasta Cuajinicuilapa, la continuación de los caminos artesanales, entre otros.

En su participación, el director general de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg), Martín Vega González, explicó que esta obra representa progreso, seguridad y desarrollo para la Costa Chica, cuenta con 30.8 metros de longitud, con un ancho de 7 metros, permitiendo la circulación óptima, eliminando riesgo de accidentes y garantizando el tránsito, además de que mejora el traslado e intercambio de productos agrícolas, beneficiando a comunidades como El Zapote, Atocutla, Mesón Chico, Tonalá, La Lima, Ahuacachahue, entre otros.

La inversión de casi 10 millones de pesos es estatal en su totalidad y reafirma el compromiso de la administración de la gobernadora con el desarrollo de las diferentes regiones; cuenta con diversas acciones como el trabajo en terracería e infraestructura.

En tanto que la coordinadora general con funciones de presidenta municipal, Elizabeth Calixto Leyva, agradeció el apoyo de la gobernadora y enfatizó que este tipo de obras permiten acercar los servicios a las zonas que más lo necesitan. Mientras que, el presidente del Comité de Gestión, Roberto Mayo Juárez, dijo que esto es un evento histórico que quedará en el recuerdo, pues es una obra de impacto y beneficio colectivo que tiene como objetivo cambiar el entorno de la calidad de vida.

Acompañaron a la gobernadora el comisario de El Zapote, Pedro Carranza Ramírez; el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros; el director de Puentes de Cicaeg, Alejandro Memije; comisarias y comisarios de las diferentes comunidades.