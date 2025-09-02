Inician trabajos del Segundo año de la LXIV Legislatura

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 01 de Septiembre del 2025.– Durante la Instalación del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV Legislatura al Congreso del Estado, el diputado Jesús Parra García, al rendir el informe del Segundo Periodo de Receso correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, resaltó que, durante su gestión como presidente de la Mesa Directiva, en coordinación con la Junta de Coordinación Política y los integrantes de la Legislatura, se logró abatir el rezago de legislaturas anteriores.

Reconoció a los Poderes Ejecutivo y Judicial por la coordinación y el respeto a la división de poderes, así como a los Ayuntamientos por su disposición al diálogo, la voluntad política y los consensos que permitieron avanzar en mejores leyes, logrando así un primer año de resultados en beneficio de Guerrero.

Señaló que se trabajó pensando con la convicción de que la auténtica función de un servidor público es ayudar, principalmente a quienes más lo necesitan, ya que “más allá de ideologías y partidos, todas y todos somos el pueblo”.

Agradeció y reconoció el trabajo de sus compañeras y compañeros diputados quienes integraron la Mesa Directiva en el Primer Año Legislativo, a la Junta de Coordinación Política, así como a las áreas técnicas, administrativas y de servicios del Poder Legislativo.

La Mesa Directiva que coordinará los trabajos del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura al Congreso del Estado estará integrada por Alejandro Carabias Icaza, presidente; Glafira Meraza Prudente y Ma. del Pilar Vadillo Ruiz, primera y segunda vicepresidencia; Catalina Apolinar Santiago, Jorge Iván Ortega Jiménez, secretaria y secretario propietarios; Ana Lilia Botello Figueroa y Erika Lorena Lührs Cortés, secretarias suplentes.