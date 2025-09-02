Ifigenia Martínez recibirá Post Mortem la Presea Sentimientos de la Nación 2025

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 01 de Septiembre del 2025.- Diputadas y diputados del Congreso del Estado de Guerrero acordaron otorgar post mortem la Presea Sentimientos de la Nación a Ifigenia Martha Martínez y Hernández, conocida como Ifigenia Martínez, por su trabajo, promoción y aportación a la cultura, la libertad, la paz y la democracia, así como su cercanía con los principios básicos consagrados en los Sentimientos de la Nación.

La Presea será entregada el próximo 13 de septiembre en sesión pública y solemne en la Catedral de La Asunción de María, declarada recinto oficial del Congreso del Estado para conmemorar el 212 Aniversario de la Instalación del Primer Congreso de Anáhuac, que expidió el Acta Solemne de la Declaración de la Independencia de la América Septentrional, documento donde México disuelve de manera definitiva su dependencia respecto de España.

En el dictamen que emitió la Comisión Especial encargada de expedir la convocatoria y seleccionar al o el recipiendario de la Presea, integrada por las y los diputados Jesús Urióstegui García, Alejandro Bravo Abarca, Arturo Álvarez Angli, Robell Urióstegui Patiño, Leticia Mosso Hernández, Erika Lorena Lürhs Cortés y María Irene Montiel Servín, presidente, secretario y vocales, respectivamente, se menciona que las ideas políticas y sociales del General Morelos y Pavón quedaron plasmadas para la posteridad en los Sentimientos de la Nación, que consignan los principios fundamentales que dieron base a los ordenamientos jurídicos-constitucionales de México.

En ese sentido, para conmemorar tan importantes hechos, en 1997 el Congreso del Estado instituyó la Presea Sentimientos de la Nación para otorgarla a nacionales o extranjeros que sean dignos de portar dicho reconocimiento tomando en consideración su vinculación con los principios del Primer Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación, como la lucha por la paz, la democracia, la defensa de los derechos humanos y en general su vinculación con los más altos valores de la humanidad.

Ifigenia Martínez fue la primera mujer mexicana en obtener un título de Maestría y Doctorado en Economía en la Universidad de Harvard, además, fue cuatro veces diputada federal, dos veces senadora y una de las primeras mujeres en ocupar diversos cargos de alta responsabilidad en la administración pública a temprana edad.