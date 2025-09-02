Mantiene el Congreso ruta de diálogo y consenso pra desahogar temas legislativos: Urióstegui

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 01 de Septiembre del 2025.- El diputado Jesús Urióstegui García, a nombre de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, señaló que en el primer año legislativo se obtuvieron importantes resultados gracias al diálogo, la construcción de consensos, la superación de diferencias políticas y la prioridad de atender las necesidades de los guerrerenses.

Durante la instalación y apertura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, destacó que se buscó consolidar un Congreso productivo y estable, y que, desde la Junta de Coordinación Política, órgano integrado por todas las fuerzas políticas, se sentaron las bases para generar nuevas leyes, reflejo del trabajo colectivo, plural y comprometido de las diputadas y diputados.

Subrayó la aprobación de 353 disposiciones jurídicas, incluidas reformas históricas como la elección popular de jueces y magistrados, el reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos, la Ley de Reconocimiento de la Comunidad LGBTTTIQ+, la Ley Camila y la Alerta Violeta. Asimismo, resaltó la apertura del Congreso a la sociedad mediante parlamentos infantiles, estudiantiles, de mujeres y próximamente el juvenil.

Agregó que, en coordinación con los Ayuntamientos del Estado se logró la validación de 23 reformas constitucionales, de las cuales 21 estaban pendientes desde hace dos legislaturas, lo que permitió abatir un importante rezago legislativo.

Urióstegui reconoció también el esfuerzo de las diputadas y diputados en la construcción de un marco legal más justo, inclusivo y cercano a la gente, así como la coordinación con la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, reiterando el compromiso de seguir legislando con responsabilidad, pluralidad y unidad para transformar la vida de las y los guerrerenses.

Por último, Urióstegui manifestó que aún existen muchos retos y desafíos, pero reafirmó que la LXIV Legislatura continuará trabajando con apertura y dedicación, priorizando los intereses de la ciudadanía y de quienes históricamente han sido marginados, con el fin de garantizar más oportunidades y fortalecer la democracia en Guerrero.