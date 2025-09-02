Más de 11 mil millones de pesos la derrama económica durante la temporada de verano 2025 en Guerrero 

Anuncio

Los destinos turísticos del Hogar del Sol recibieron a más de un millón 302 mil turistas quienes disfrutaron las bellezas naturales y la rica gastronomía

La cartelera de eventos deportivos, culturales y de espectáculos impulsará la afluencia turística en el último cuatrimestre del año

Acapulco, Gro., a 01 de Septiembre del 2025.– Guerrero cerró con resultados altamente positivos la temporada vacacional de verano 2025, al registrar una derrama económica superior a los 11 mil 77 millones de pesos, producto de la visita de más de un millón 302 mil turistas que disfrutaron de los destinos turísticos de la entidad, informó el titular de la Secretaría de Turismo estatal (SECTUR), Simón Quiñones Orozco.

En conferencia de prensa, Quiñones Orozco, acompañado de representantes del sector, destacó que la ocupación hotelera promedio alcanzó el 67.2%, consolidando a Guerrero como uno de los principales atractivos turísticos del país, esto gracias a la visión de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para fortalecer la infraestructura, servicios y agenda de actividades a lo largo del año.

Durante la conferencia se detalló que Acapulco reportó más de 6 mil 200 millones de pesos en derrama económica, con un promedio de ocupación del 65% y la visita de 782 mil 102 turistas, en Ixtapa-Zihuatanejo se alcanzó una derrama superior a 3 mil 656 millones de pesos, con 75% de ocupación hotelera y 371 mil 937 visitantes, mientras que en Taxco de Alarcón se registraron 626 millones 760 mil pesos, con 40% de ocupación y la llegada de 106 mil 946 turistas, en tanto que en La Unión se reportó 591 millones 754 mil pesos, con una ocupación de 66% y la presencia de 41 mil 231 visitantes.

El titular de Sectur Guerrero destacó que Acapulco cuenta actualmente con más de 16 mil habitaciones distribuidas en 282 hospederías en las zonas Dorada, Diamante, Bahía Histórica y Pie de la Cuesta, un 60% más en comparación con 2024, lo que refleja la confianza de los inversionistas en el desarrollo turístico del puerto.

Asimismo, resaltó que la conectividad aérea ha mostrado un crecimiento sostenido, ya que Acapulco ha recibido este año un 9.52% más de visitantes vía aérea en relación con el año pasado, con más de 400 mil turistas hasta el mes de julio, mientras que en Ixtapa-Zihuatanejo se espera superar, de manera histórica, los 700 mil visitantes por esta vía al cierre de 2025.

En cuanto a la estrategia de diversificación turística, Quiñones Orozco subrayó que se trabaja en incrementar la estadía promedio mediante una variada agenda de eventos en el último cuatrimestre del año, entre las actividades destacan competencias deportivas internacionales como Hyrox, Ironman y Triatlón Astri, el Torneo Internacional de Surf y el Urban Trail Nocturno en Taxco, además, se celebrarán congresos como el Mundial Latinoamericano de Enfermería y la Convención Internacional de Minería, además de espectáculos artísticos y culturales de gran formato, entre ellos el AirShow, la Gala de Pirotecnia y conciertos de reconocidos artistas en Acapulco.

“Quiero agradecer, a nombre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el respaldo de todo el sector turístico, desde prestadores de servicios hasta inversionistas, que hacen posible consolidar esta agenda y mantener la confianza en Guerrero como un destino competitivo y en crecimiento”, expresó el secretario de Turismo.

