Para garantizar igualdad jurídica entre cónyuges el Congreso de Guerrero derogó un artículo del Código Civil

Chilpancingo, Gro., a 19 de Septiembre del 2025.- El Congreso del Estado aprobó derogar el artículo 432 del Código Civil del Estado de Guerrero para garantizar la igualdad entre cónyuges, eliminando la restricción que exige autorización judicial para celebrar contratos entre ellos, y así proteger la autonomía de la voluntad y evitar la discriminación por el estado civil.

Al fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia, a partir de una iniciativa de la diputada Violeta Martínez Pacheco, el diputado Jorge Iván Ortega Jiménez dijo que con esta modificación se busca eliminar la obligación de que los cónyuges soliciten autorización judicial para celebrar contratos entre sí, salvo en actos específicos, restricción que limitaba la autonomía de la voluntad y la libertad contractual de las personas por su estado civil.

Con esta reforma también se fortalece el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, promoviendo condiciones jurídicas equitativas para todas y todos los guerrerenses.

Además, esta medida responde a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha declarado inconstitucional este tipo de disposiciones.

Asimismo, con esta derogación contribuirá a evitar procesos judiciales innecesarios y dará mayor certeza y seguridad jurídica a las familias guerrerenses.