Reconoce Javier Saldaña Almazán el liderazgo y compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Más de 8 mil universitarios respaldaron a la mandataria durante su informe en Chilpancingo

Chilpancingo, Gro., a 20 de Septiembre del 2025.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán reconoció el liderazgo y compromiso de la Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, quien estuvo nuevamente en el estado de Guerrero.

Más de 8 mil universitarias y universitarios recorrieron las calles de Chilpancingo para acompañar a la Presidenta de la República, en el marco de su Primer Informe de Labores.

“Este acto refleja los avances de la transformación que sigue tocando vidas y a todos los hogares de Guerrero, consolidando un futuro con desarrollo y bienestar”, expresó Javier Saldaña.

El rector de la Uagro reconoció el gran liderazgo y compromiso de la Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, quien guía a México por un camino de resultados significativos.

“Nos une a ella el amor por la educación como motor de progreso para nuestros pueblos, pilar fundamental para el crecimiento de nuestra nación”, subrayó Javier Saldaña Almazán.

Destacó que más de 8 mil universitarias y universitarios participaron en este importante evento de rendición de cuentas al pueblo de Guerrero.

“Cada acción de nuestra Presidenta representa no solo una cifra, sino un sueño cumplido para quienes habitamos esta hermosa tierra sureña”, indicó finalmente.