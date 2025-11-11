Destina Evelyn Salgado más de 135 MDP en obras para reforzar el abasto de agua potable en Chilpancingo

Anuncio

La Gobernadora inauguró la rehabilitación de pozo profundo de agua en Petaquillas y anuncia apertura de otros dos en Tepechicotlán y Salto Valadez

Chilpancingo, Gro., a 10 de noviembre de 2025.- Para garantizar el acceso al agua potable de manera permanente a la población, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró la rehabilitación del Pozo Profundo “Petaquillas”, obra en la que se invirtieron más de 3 millones de pesos y que beneficiará a más de 30 mil habitantes de esta comunidad, equivalente al 10 por ciento de la población total de Chilpancingo.

“Esta obra es parte de un gran esfuerzo para abastecer de agua potable a la población. Estamos hablando de 30 mil 850 habitantes beneficiados. Es un gran compromiso que tenemos con todos los municipios, especialmente con Chilpancingo”, expresó la mandataria estatal durante su mensaje.

Soluciones reales al desabasto de agua en la capital.

Evelyn Salgado señaló que una de las demandas más sentidas en la capital del estado ha sido el abasto de agua, por lo que su gobierno trabaja con soluciones reales y una planeación integral que garanticen el acceso a este servicio básico como un derecho humano.

“Esta obra reforzará el abasto para la cabecera municipal, garantizando un suministro más estable. Forma parte de una estrategia integral para fortalecer el sistema hidráulico de Chilpancingo”, afirmó.

La gobernadora anunció que en las próximas semanas se iniciarán los trabajos de perforación y equipamiento de dos nuevos pozos profundos, uno en Tepechicotlán y otro en el punto conocido como Salto Valadez, con una inversión conjunta superior a 18 millones de pesos destinados a mejorar el suministro de agua en la capital.

Por su parte, el director general de la CAPASEG, Facundo Gastélum Félix, informó que durante los cuatro años de la actual administración se han invertido más de 217 millones de pesos en 57 obras hidráulicas distribuidas en siete municipios de la región Centro, abarcando los rubros de agua potable, drenaje y saneamiento.

Para este 2025 se contempla una inversión de 90 millones de pesos en 31 obras que beneficiarán a 10 municipios de esta zona de la entidad.

En el caso específico de Chilpancingo, la administración estatal tiene programada una inversión de 31.7 millones de pesos para nuevas obras hidráulicas este año. En total, el gobierno de Evelyn Salgado ha invertido más de 135 millones de pesos en 28 obras y acciones de agua potable, fortaleciendo el acceso a este servicio esencial para la vida humana.

El Pozo Profundo de Petaquillas, rehabilitado con recursos estatales, tiene una profundidad de 600 metros y una capacidad de operación las 24 horas del día, los 365 días del año, lo que garantiza un suministro para más de 30 mil habitantes sin riesgo de agotamiento del recurso.

Asistieron al evento el presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera; el diputado presidente de la JUCOPO, Jesús Urióstegui García; el diputado Héctor Suárez Basurto, así como autoridades estatales, municipales y representantes comunitarios.