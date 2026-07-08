Lanza el Congreso la Convocatoria para el Parlamento Juvenil 2026

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Chilpancingo, Gro., a 07 de Julio del 2026.- La Comisión de la Juventud y el Deporte del Congreso del Estado presentó oficialmente este martes la Convocatoria del Parlamento Juvenil Guerrero 2026, a realizarse el 28 y 29 de septiembre en el recinto oficial del Poder Legislativo.



En su mensaje ante representantes de la Secretaría de la Juventud y la Niñez del Gobierno del Estado y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC-Gro), co-organizadoras del evento, el diputado Jorge Iván Ortega Jiménez, presidente de dicha comisión legislativa, señaló que el Parlamento Juvenil 2026 es un espacio de participación democrática que fortalece la voz de las juventudes guerrerenses, al permitirles debatir, construir acuerdos y presentar propuestas sobre temas de interés público que contribuyan al desarrollo del estado.

“Abrir estos espacios no es una concesión, sino una responsabilidad institucional, ya que las y los jóvenes son actores fundamentales en la construcción del presente y futuro de Guerrero”, remarcó.

Resaltó, asimismo, que este parlamento promueve la igualdad, la inclusión y la representación de la diversidad, garantizando la participación de jóvenes de las ocho regiones del estado, de pueblos indígenas y afromexicano, personas con discapacidad y de la comunidad LGBTTTIQ+.

En su oportunidad, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Joaquín Badillo Escamilla, externó que este ejercicio representa una gran oportunidad para fortalecer la participación de las juventudes guerrerenses y consolidar un espacio de inclusión, diálogo y construcción de democracia.

En ese tenor, el legislador destacó que el Congreso del Estado mantiene el compromiso de respaldar este tipo de iniciativas, por considerar que “las y los jóvenes no son el futuro, sino el presente de Guerrero.

Badillo Escamilla celebró el trabajo coordinado entre la Comisión de la Juventud y las dependencias involucradas, y les recalcó el respaldo de la Junta de Coordinación Política para que el evento sea un éxito y contribuya a formar una generación más participativa, incluyente y comprometida con la transformación de Guerrero.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Alejandro Carabias Icaza, resaltó la importancia de que el Congreso abra sus puertas a las nuevas generaciones, permitiéndoles conocer de cerca el proceso legislativo, el debate de ideas y la construcción de consensos.

“Estos ejercicios fomentan la participación cívica, forman ciudadanas y ciudadanos más críticos y comprometidos, y contribuyen a fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones públicas”, puntualizó.

En su momento, el titular de la Secretaría de la Juventud y la Niñez, Carlos Sánchez García, manifestó que el Parlamento Juvenil 2026 es una gran oportunidad para los jóvenes deseosos de impulsar propuestas legislativas en beneficio de Guerrero.

De la misma forma, la consejera presidenta del IEPC-Gro, Luz Fabiola Matildes Gama, reafirmó el compromiso institucional del órgano electoral para trabajar de manera conjunta con el Poder Legislativo y la Sejuve en la implementación de proyectos que atiendan el sentir de las juventudes, brindándoles un espacio abierto de diálogo directo.

Las bases de la convocatoria fueron detalladas por la consejera presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEPC-Gro, Alejandra Sandoval Catalán, quien informó que las y los participantes deberán tener entre 18 y 29 años cumplidos al momento del registro; ser originaria, originario o residente del estado de Guerrero, y no haber sido seleccionada o seleccionado como integrante del Parlamento Juvenil Guerrero 2025.

Las personas interesadas deberán registrarse en línea en el periodo comprendido a partir de la aprobación de la convocatoria y hasta el día 8 de septiembre de 2026, a través de la plataforma que habilite la Comisión Técnica del H. Congreso del Estado.

Durante el registro podrán realizar su autoadscripción a alguna categoría de atención prioritaria, tales como persona de los pueblos y comunidades indígenas, persona del pueblo afromexicano, persona con discapacidad o persona de la diversidad sexual y de género.

La selección de participantes se realizará a través de ocho encuentros regionales virtuales, en los que expondrán sus temas.

Además de los diputados Joaquín Badillo Escamilla, Alejandro Carabias Icaza y Jorge Iván Ortega Jiménez, también atestiguaron el evento la consejera electoral Dora Luz Morales Leyva; el director general de Atención Social de la Secretaría de la Juventud, José María Mendoza Alonso; el subsecretario para el Desarrollo de la Niñez en el Estado, Luis Alberto Salvador Sierra Jiménez, entre otras personalidades.