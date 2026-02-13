El Gobierno del estado brinda atención inmediata a jubilados de la UAGro

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 13 de Febrero del 2026.– Por instrucción de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y como parte de una política de atención cercana y con enfoque social, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, encabezó una reunión con integrantes de Jubilados y Pensionados de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).

En el encuentro participaron el titular de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (SEPLADER), René Vargas Pineda, y el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración (SEFINA), Pedro Torres González, quienes refrendaron la disposición institucional para dar seguimiento responsable, con sensibilidad y en apego a los procesos correspondientes.

Las autoridades estatales destacaron que el gobierno del estado mantiene un diálogo abierto y respetuoso con este sector, reconociendo a las y los jubilados como un pilar en la formación de generaciones y en el fortalecimiento de la vida académica de Guerrero.