Pide Diputada que se reactive la Red estatal de bibliotecas públicas en Guerrero

Chilpancingo, Gro., a 30 de Noviembre del 2025.- Las Comisiones Unidas de Educación, Ciencia y Tecnología, y de Cultura del Congreso del Estado analizan un punto de acuerdo presentado por la diputada Erika Isabel Guillén Román para que la Secretaría de Educación Guerrero reactive de manera integral la Red Estatal de Bibliotecas Públicas.

Asimismo, se solicita que se presente ante el Poder Legislativo un Programa Estatal de Reactivación y Modernización, que incluya el diagnóstico de bibliotecas en la entidad y un plan de mantenimiento, infraestructura, acervo, personal y horarios, entre otros aspectos.

La diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD destacó que las bibliotecas públicas representan un componente fundamental para garantizar el acceso a la educación, la cultura y la información, especialmente en comunidades donde estos servicios son limitados y son espacios que han permitido por décadas fomentar la lectura, la investigación y la formación ciudadana, convirtiéndose en puntos de encuentro y desarrollo comunitario.

Sin embargo, consideró que actualmente la Red Estatal de Bibliotecas refleja un deterioro progresivo, que afecta directamente a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas mayores que dependen de estos espacios para acceder a materiales educativos y actividades formativas.

Por ello, resaltó la importancia de que la reactivación de las bibliotecas vaya más allá de la rehabilitación física, e incluya la modernización tecnológica necesaria para impulsar procesos de alfabetización digital y reducir brechas educativas, lo que permitirá que se conviertan en centros activos de innovación, diálogo comunitario y vinculación cultural.

Asimismo, dijo que es importante mejorar los marcos normativos aplicables en materia de cultura y bibliotecas, tanto en el ámbito federal como estatal, así como fortalecer la coordinación con la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura federal, instituciones educativas, municipios y actores comunitarios para garantizar la operatividad y sostenibilidad del sistema bibliotecario.

Se adhirió al acuerdo la Representación de Partido de Movimiento Ciudadano (MC).