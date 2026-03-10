Pide Diputado erradicar basureros clandestinos en comunidades Guerrerenses

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 09 de Marzo del 2026.- Con el propósito de que se formule e implemente un programa con enfoque regional e intermunicipal para la detección, cierre y erradicación de tiraderos clandestinos de residuos sólidos a cielo abierto en Guerrero, la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático del Congreso del Estado analiza un exhorto dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la entidad.

Lo anterior deriva de la propuesta presentada por el diputado Héctor Suárez Basurto, a la cual se adhirió el diputado Carlos Bello Solano. En ella se señala que el manejo adecuado de los residuos sólidos representa uno de los grandes retos ambientales y sociales del estado, pues un sistema eficiente de gestión es fundamental no solo para preservar el entorno natural, sino también para proteger la salud pública y promover el desarrollo sostenible de las comunidades.

El legislador destacó que los tiraderos clandestinos de residuos sólidos urbanos y de manejo especial constituyen un problema grave y persistente en diversas regiones de la entidad. Estos sitios no autorizados operan sin control ni regulación, convirtiéndose en focos de contaminación que afectan suelos, cuerpos de agua, aire y biodiversidad, además de generar riesgos sanitarios al propiciar la proliferación de vectores transmisores de enfermedades, como roedores, moscas y mosquitos, que representan un peligro para las poblaciones cercanas.

“El impacto negativo se agrava en comunidades con recursos limitados y con falta de servicios públicos adecuados de recolección y disposición final de residuos, lo que obliga a los habitantes a recurrir a estas prácticas como única alternativa. Por ello, la erradicación y el control efectivo de estos basureros clandestinos es urgente para garantizar un ambiente sano y un desarrollo sustentable en las comunidades guerrerenses”, expresó.

Por ello, consideró indispensable que la Semaren despliegue un programa integral, con visión técnica y participativa, que permita detectar, clausurar y erradicar estos sitios no regulados, promoviendo además la educación ambiental y la cultura de separación, recolección y reciclaje de residuos.

“Con esta acción, el estado avanzará en la protección del medio ambiente, en la prevención de riesgos sanitarios y en el bienestar social, cumpliendo con los compromisos nacionales e internacionales en materia ambiental y contribuyendo a la construcción de un futuro más limpio y sustentable para todas y todos los guerrerenses”, apuntó.