Plantean reforma a la Constitución local para fortalecer la tutela de derechos humanos y el acceso a la información

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Chilpancingo, Gro., a 13 de Julio del 2026.- El diputado Jesús Parra García (PRI) presentó una iniciativa de reformas al artículo 5 de la Constitución Política del Estado para fortalecer la tutela efectiva de los derechos humanos, mediante mecanismos de control constitucional, así como para armonizar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales con el marco jurídico nacional vigente.

Al motivar su propuesta, el legislador precisó que la reforma a la fracción VI tiene como objeto garantizar que el derecho a un recurso sencillo sea ejercido eficazmente a través de los medios de control constitucional previstos en el orden jurídico nacional y local, asegurando una protección integral frente a posibles violaciones de derechos humanos, en congruencia con los estándares internacionales establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En cuanto a la modificación de la fracción XV del citado artículo, el diputado expuso la necesidad de modificar el texto constitucional para concentrarlo exclusivamente en el núcleo esencial del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Con esto, abundó, se busca eliminar redundancias procedimentales y orgánicas que corresponden a la legislación secundaria, fortaleciendo el principio de supremacía constitucional y alineando el marco estatal con la reforma federal de simplificación orgánica y la Ley General de Transparencia.

El legislador enfatizó que estas adecuaciones normativas responden a una visión de Estado que busca dotar al marco jurídico de mayor certeza, funcionalidad y claridad, sin antinomias, asegurando que la Constitución local actúe como un instrumento robusto y capaz de garantizar la dignidad humana mediante normas precisas y ejecutables.

El documento fue turnado a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su correspondiente análisis y emisión del dictamen.