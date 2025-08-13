Presentan en el Congreso del Estado la convocatoria del Parlamento Juvenil 2025

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 12 de Agosto del 2025.- La Comisión de la Juventud y el Deporte del Congreso del Estado presentó la convocatoria pública del Parlamento Juvenil 2025, que habrá de someterse a la consideración del Pleno y al aprobarse invitar a todos aquellos jóvenes que quieran participar en este ejercicio democrático e incluyente, que se realizará el 13 y 14 de noviembre e el recinto oficial del Palacio Legislativo.

Al dar la bienvenida, el diputado Jorge Iván Ortega Jiménez, presidente de la Comisión de la Juventud y el Deporte, dijo que la presentación de la convocatoria del Parlamento Juvenil Guerrero 2025 representa un acto significativo para el futuro del estado y una apuesta firme por una ciudadanía comprometida, incluyente y participativa, por lo que invitó a la juventud guerrerense a sumarse a este proyecto y aportar su talento y propuestas para construir un Guerrero más justo, equitativo y próspero.

Destacó que este esfuerzo conjunto entre el Congreso del Estado, la Secretaría de la Juventud y la Niñez y el IEPC Guerrero busca impulsar la participación de jóvenes de entre 18 y 29 años, garantizando una representación amplia de las ocho regiones y priorizando la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad, como la comunidad LGBTTTIQ+, personas con discapacidad, personas de pueblos indígenas y afromexicanos.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Parra García, manifestó que en el marco del Día Internacional de la Juventud es importante escuchar las voces de las juventudes y por ello se suma a la invitación a que participen en los trabajos del Parlamento Juvenil 2025, para que den a conocer su pensamiento, propuestas y acciones para que se puedan convertir en leyes en favor de este sector en la entidad.

Agregó que como presidente de la Mesa Directiva ha presidido diversos parlamentos como es el de mujeres, el Infantil y Estudiantil, a quienes se les ha escuchado con atención, y esta vez será la oportunidad de las y los jóvenes quienes ocupen la máxima tribuna para expresar sus ideas para que en un futuro sean quienes participen en política para lograr un mejor estado y un mejor país.

Por otro lado, la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, y el titular de la Secretaría de la Juventud y la Niñez del Gobierno del Estado, Carlos Sánchez García, coincidieron en que el desarrollo del Parlamento estudiantil 2025 garantiza la participación de este sector al ser el presente pero también el futuro, y dijo que como servidores públicos asumen la responsabilidad de impulsar acciones que garanticen la participación de los jóvenes, pero también la inclusión de los grupos vulnerables a través de una política incluyente y de derechos humanos.

Por eso, reiteraron su reconocimiento al Congreso del Estado por la realización del Parlamento Juvenil y se sumaron y respaldaron el desarrollo de este al ser una actividad que pretende visibilizar acciones a través de sus propuestas que realizarán en la tribuna del Congreso de Guerrero, y con ello se contribuye a la participación en la vida democrática de las infancias y las juventudes.

El procedimiento que se aprobó en la Comisión Ordinaria establece que esta actividad va dirigida a las juventudes de 18 a 29 años, originarios del estado de Guerrero o que residan en la entidad. El procedimiento de selección será a través de encuentros regionales virtuales, de los cuales se seleccionarán cuatro participantes, dos mujeres y dos hombres para cumplir la paridad de género. Asimismo se asignarán 8 curules adicionales a personas pertenecientes a las poblaciones Comunidad LGBTTTIQ+, con discapacidad, personas indígenas y personas afromexicanas y dicho registro concluye el 30 de octubre.

Participaron en el evento la consejera electoral Presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, Dora Luz Morales Leyva, quien dio lectura a las bases de la convocatoria; el subsecretario para el Desarrollo de la Juventud y la Niñez, Luis Alberto Salvador Sierra Jiménez y el secretario de la Juventud Infantil, Iker Santiago Girón Bello, entre otras personalidades.