La Presidenta del DIF Guerrero Liz Salgado presentó la convocatoria al Mérito Juvenil 2025

Anuncio

Conmemora el Gobierno del estado el Día Internacional de la Juventud y presenta la conferencia del creador de contenido Alexis Arroyo, conocido como “Ojitos de Huevo”

Chilpancingo, Gro., a 12 de Agosto del 2025.– A fin de reconocer y premiar a las y las juventudes guerrerenses que destacan por su talento, liderazgo y contribución al desarrollo de la entidad, el gobierno del estado que encabeza la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a través del Sistema DIF Guerrero, que preside Liz Salgado Pineda, presentó la convocatoria para el Premio Estatal al Mérito Juvenil 2025, en el marco de la conmemoración el Día Internacional de la Juventud, evento que promueve la Secretaría de la Juventud del Estado, y en alusión al proyecto “Agosto es Joven”.

En representación de la gobernadora, la presidenta honoraria del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, encabezó la celebración junto al titular de la Secretaría de la Juventud, Carlos Sánchez , García, quienes arroparon a juventudes de toda la entidad y a quienes exhortaron a continuar en el mejor de los ánimos para continuar con sus proyectos tanto de vida personal como profesional, pues mucho de ellos enaltecen no solo a su persona, sino a su estado.

Durante la ceremonia se presentó la convocatoria al Premio Estatal al Mérito Juvenil, un reconocimiento a las juventudes que apuestan por diversos proyectos que pongan en alto al estado y a su país.

Liz Salgado destacó que esta convocatoria representa una oportunidad para que la juventud guerrerense muestre su talento, fortalezca su liderazgo y encuentre espacios para que su voz sea escuchada en la construcción del futuro del estado.

Como parte de la jornada, se llevó a cabo la conferencia del comediante y creador de contenido Alexis Arroyo, conocido como “Ojitos de Huevo”, quien compartió experiencias de vida y mensajes de superación personal con su inigualable estilo de comedia.

La Presidenta honoraria del DIF Guerrero refrendó el compromiso de la administración estatal para respaldar el talento de las y los jóvenes, así como para generar las condiciones necesarias que permitan que sus proyectos se materialicen. Asimismo, subrayó que el impulso a la juventud es una prioridad en la política y agenda pública del gobierno estatal, reconociendo a los jóvenes como la punta de lanza de la Transformación de Guerrero.