Propone Diputado elevar a rango de Dirección Municipal las unidades de atención a personas con discapacidad

Chilpancingo, Gro., a 25 de Septiembre del 2025.- Para que las Unidades de Atención a Personas con Discapacidad de los Ayuntamientos se eleven a rango de Direcciones Municipales y se fortalezca su estructura y atribuciones para brindar una atención más eficaz sin generar mayor carga administrativa o presupuestal, el diputado Alejandro Bravo Abarca (PRI) propuso reformas a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado.

En una iniciativa, que analiza la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, el diputado señala que en lo últimos años se han realizado diversas acciones a favor de las personas con discapacidad, siempre en miras de que sus derechos sean visibilizados, como la creación de la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad de los municipios.

Sin embargo, dijo que actualmente las necesidades y atención a este grupo vulnerable requieren de mayores acciones y actividades, por lo que consideró que se deben de elevar estas unidades de atención a direcciones y en los casos pertinentes, a nivel de Secretaría dentro de los municipios.

Explicó que el objetivo no es generar burocracia o una carga económica a los municipios, porque la figura ya existe, pero es importante que no sólo quede en una Unidad de Atención, sino que sea considerada una Dirección para una mejor atención a las personas con discapacidad.

Por ello, propone que las Unidades pasen a ser Direcciones que sean el enlace con las instituciones gubernamentales estatales y municipales encargadas de brindar apoyo a dichas personas y además de las atribuciones y obligaciones establecidas en la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero, deberán elaborar, ejecutar y difundir, a través de las instancias correspondientes, los Programas para la Inclusión al Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Municipio, así como supervisar su debido cumplimiento.

Además, vigilar que las acciones, medidas y políticas públicas de protección y asistencia social que se adopten para las personas con discapacidad estén dirigidas a lograr de manera continua y progresiva condiciones de vida accesibles y adecuadas para ellas, entre las que se encuentran la alimentación, salud, vestido, educación, vivienda, cultura y recreación apropiada, así como su plena inclusión y participación social

También coordinar y concertar la participación de los sectores público, social y privado en la planeación, programación, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones que se emprendan a favor de las personas con discapacidad en los municipios; realizar programas y proyectos y proponerlos al Cabildo para su ejecución y promover los derechos y sensibilizar a todos los sectores de la sociedad hacia una cultura de respeto para las personas con discapacidad.