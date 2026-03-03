Propone Diputada garantizar respeto a derechos lingüísticos de pueblos indígenas en procesos de certificación

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 02 de Marzo del 2026.- La Diputada Ma. Guadalupe Eguiluz Bautista (Morena) presentó una iniciativa para adicionar un tercer párrafo al artículo 49 de la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado. El objetivo es garantizar la presencia de intérpretes o traductores de lengua indígena en los procesos de evaluación y control de confianza, asegurando así la comprensión plena, la validez del consentimiento y el respeto a los derechos de las personas indígenas.

En el documento, que fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública, la legisladora explica que esta reforma responde a una necesidad real de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Además, busca armonizar la legislación secundaria con la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, contribuyendo a fortalecer la legitimidad democrática e intercultural de las instituciones de seguridad pública del estado.

Eguiluz Bautista detalló que el Certificado Único Policial es el instrumento de garantía institucional que busca asegurar que quienes portan uniforme, ejercen funciones de seguridad y hacen uso legítimo de la fuerza, cuenten con el perfil, habilidades, formación y confiabilidad necesarios. Esta certificación adquiere una dimensión relevante en el ámbito municipal y, de manera acentuada, en regiones como la Montaña y la Costa Chica; por ello, resulta fundamental contar con traductores durante las evaluaciones.

Señaló que los elementos policiales son la primera y, en muchos casos, la única respuesta inmediata del Estado frente a emergencias, conflictos comunitarios, violencia familiar o delitos locales. Cuando esta respuesta no está debidamente certificada, se incrementa la probabilidad de actuaciones carentes de protocolo, detenciones defectuosas y violaciones a los derechos humanos.

Por lo anterior, la adición a la Ley 179 pretende establecer que, cuando los procesos de evaluación se apliquen a aspirantes o integrantes de instituciones de seguridad en municipios con población indígena, el Centro correspondiente deberá garantizar intérpretes en la lengua respectiva. Esto asegurará la comprensión total de las indicaciones, procedimientos y alcances de los exámenes, así como la validez legal del consentimiento para su aplicación.