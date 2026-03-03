Propone Diputado ampliar a 22 las comisiones de las Regidurías

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 02 de Marzo del 2026.- El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza presentó una iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas fracciones del artículo 59, y se adiciona un artículo 113 Bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, para que se amplíen y especialicen las comisiones de las regidurías. Con ello, se busca fortalecer la supervisión de la administración municipal, mejorar la distribución de responsabilidades y reforzar la transparencia mediante un informe trimestral, el cual será entregado al Cabildo y publicado en medios digitales institucionales.

En su exposición de motivos, el legislador explicó que las regidurías, junto con el presidente municipal y los síndicos, integran el Cabildo como órgano colegiado de gobierno, cuya función principal es vigilar, supervisar y controlar la correcta aplicación de los recursos públicos, así como la prestación eficiente de los servicios y el cumplimiento de programas sociales y de inversión. Asimismo, destacó que estas representan el contrapeso ciudadano al revisar contratos, licitaciones, obras públicas, presupuestos y la ejecución de políticas municipales.

Dijo que la actual Ley Orgánica solo contempla 14 ramos de vigilancia, esquema que consideró necesario reforzar ante los retos que enfrentan los 85 ayuntamientos guerrerenses. Por ello, la iniciativa propone sustituir la lista de 14 “ramos” por 22 comisiones permanentes, incorporando temas emergentes y prioritarios como cambio climático y gestión integral de riesgos; turismo y promoción, considerando que en municipios costeros representa más del 70 por ciento del PIB; movilidad urbana y migración; combate a la corrupción y transparencia; pesca y acuacultura; emprendimiento y vinculación económica; derechos humanos, juventudes y diversidad sexual; así como atención a personas con discapacidad y grupos vulnerables.

Asimismo, se amplían y actualizan comisiones en materia de desarrollo urbano, educación, salud, desarrollo rural, igualdad de género e inclusión, medio ambiente, asuntos indígenas y afromexicanos, vivienda y asentamientos humanos, servicios públicos, gobernación y reglamentos, planeación y desarrollo sostenible, entre otras, manteniendo el principio constitucional de paridad de género en su integración.

Por último, el diputado integrante del Grupo Parlamentario del PVEM resaltó que esta modernización armoniza la legislación local con la tendencia nacional, donde diversas entidades han fortalecido y especializado las comisiones edilicias para profesionalizar la función de vigilancia, alineándola con estándares de transparencia, anticorrupción y desarrollo sostenible.