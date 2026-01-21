Propone Diputada iniciativa para fomentar la comercialización del Mezcal en Guerrero

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 20 de Enero del 2026.- La diputada Citlali Yaret Téllez Castillo propuso una iniciativa de Ley para el Fomento, Producción, Comercialización y Resguardo del Maguey y del Mezcal en el Estado, que establezca las bases para fomentar y proteger la producción del maguey y la comercialización del mezcal, respetando su proceso artesanal y fortaleciendo su producción industrial, para lograr su inclusión en el comercio justo y su venta tanto a nivel nacional como internacional.

En la propuesta que analiza la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo, la legisladora destaca que Guerrero es reconocido como una de las cunas de la cultura mezcalera en México, ya que posee una rica tradición en la producción de maguey y mezcal.

Dijo que esta actividad no solo representa un pilar económico para cientos de familias guerrerenses, sino que también es un elemento central de la identidad cultural y el patrimonio biocultural de la región.

Refirió que, con el paso de los años, el mezcal en Guerrero ha evolucionado tanto que en 1994 se incluyó como una de las entidades autorizadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para proteger la Denominación de Origen Mezcal (DOM), permitiendo que los productores registraran sus marcas y evitando que terceros utilicen su imagen y producto sin autorización.

“Hoy somos los segundos productores del país, con una producción de casi 2 millones de litros al año de mezcal artesanal; ha costado muchos años que se reconozca al mezcal guerrerense, pero el día de hoy estamos en una coyuntura histórica en donde la industria mezcalera ha tomado un gran interés en nuestros productos”, manifestó.

Por ello, agregó que se debe establecer un marco jurídico estatal que promueva la sostenibilidad, equidad y desarrollo de la cadena productiva, atendiendo la protección del maguey y el mezcal como patrimonio biocultural y ancestral del estado, reconociendo prioritariamente el valor de los saberes tradicionales de los productores, creando mecanismos para fortalecer la cadena de valor, desde la siembra hasta la comercialización.

Asimismo, se busca generar mejores condiciones para los productores y potenciar el desarrollo económico de las comunidades mezcaleras; promover un cultivo responsable y sostenible, incentivando la reforestación y la protección de las variedades endémicas; asegurar la preservación de los recursos naturales para futuras generaciones; facilitar el acceso a la formalización y certificación de los productores artesanales, permitiéndoles competir en mercados formales y obtener un precio justo por su producto; mejorar la calidad en las fábricas y vinatas mediante la capacitación y adopción de buenas prácticas, sin perder la esencia del proceso tradicional.