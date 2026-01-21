Participa la UAGro en la primera reunión extraordinaria del Consejo Nacional de ANUIES 

Anuncio

Abordan rectores temas claves para las universidades e instituciones de educación superior en México

Acapulco, Gro., a 20 de Enero del 2026.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán participó en la primera reunión extraordinaria del Consejo Nacional de ANUIES de la RM, presidida por el Dr. Luis Armando Gonzalez Plascencia.

En el encuentro estuvieron presentes el Subsecretario de Educación Superior de la SEP, Dr. Ricardo Villanueva Lomelí; el Director General de la DGESUI, Dr. Carlos Iván Moreno, además de rectoras y rectores de todo el país.

El rector de la UAGro expuso que en esta importante sesión de trabajo se revisaron temas claves para las universidades e instituciones de educación superior en México.

El eje central fue garantizar una suficiencia presupuestal que permita a las IES cumplir con las obligaciones salariales de su personal de base, para poder seguir avanzando en lo académico y en el fomento a la ciencia, la tecnología y la investigación.

“Cerramos filas en torno al respeto total a la autonomía universitaria y expresamos nuestro voto de confianza en las autoridades de la Secretaría de Educación Pública para que garanticen un presupuesto financiero justo, equitativo y suficiente para el sistema de educación superior pública”, dijo Saldaña Almazán.