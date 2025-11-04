Propone Diputada instalar salas auxiliares del Tribunal de Conciliación y Arbitraje

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 03 de Noviembre del 2025.- Las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y Trabajo y de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado analizan un punto de acuerdo para exhortar al Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados a que consideren instalar salas auxiliares del tribunal en las capitales estatales donde sea necesario, especialmente en Guerrero.

La diputada Beatriz Vélez Núñez, quien impulsa el exhorto, explicó que busca asegurar que las y los trabajadores del Estado mexicano tengan acceso real a la justicia laboral federal, sobre todo quienes viven lejos de la Ciudad de México y necesitan viajar grandes distancias para realizar trámites laborales, lo cual resulta desigual y costoso tanto económicamente como personalmente.

Vélez Núñez recordó que el artículo 118 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado permite al Tribunal instalar salas auxiliares en los estados si se estima necesario, pero hasta ahora no se ha aplicado, afectando a miles de servidores públicos en el país.

La diputada destacó que poner salas auxiliares en los estados ayudaría a descentralizar la justicia laboral federal, fortalecer el Estado de derecho y valorar a las y los trabajadores desde cada rincón de México; además, facilitaría los trámites, haría más eficiente la resolución de conflictos y acercaría las instituciones a la gente.