Trabajo conjunto entre fuerzas federales y estatales consolida avances en seguridad

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 03 de Noviembre del 2025.- El vocero de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero, Randy Suastegui Cebrero informó que, derivado del trabajo coordinado entre fuerzas federales y estatales, durante la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre, se obtuvieron resultados relevantes en materia de seguridad y combate a la delincuencia en la entidad.

En este periodo, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) logró la detención de 28 personas, de las cuales tres corresponde al fuero federal y 25 del fuero común, asimismo se recuperaron y aseguraron 35 vehículos, entre ellos 4 automóviles recuperados y 21 asegurados, además de 3 motocicleta recuperadas y 7 aseguradas.

La SSP, indicó también que, como parte de los operativos estratégicos, se aseguraron 61.9 kilogramos de marihuana, 45 dosis de cristal y 2 dosis de cocaína, generando una pérdida financiera para la delincuencia estimada en 6 millones 826 mil 340 pesos, además, en materia de armamento, se decomisaron tres armas largas, una corta, dos cargadores y 20 cartuchos útiles, además de dos teléfonos celulares y 8 mil 850 pesos en efectivo.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó que durante el mes de octubre se ejecutaron un total de 131 órdenes de aprehensión en contra de personas presuntamente responsables de diversos delitos, entre ellos homicidio, violación, secuestro agravado, abuso sexual, violencia familiar, fraude y delitos contra la salud, además se realizaron 30 detenciones en flagrancia, además de obtener 111 vinculaciones a proceso y 45 sentencias condenatorias con penas que van de 8 meses a 60 años de prisión.

De igual forma señaló que a través de la aplicación “Ponte Buso” y la línea directa contra la extorsión permitieron atender 46 tentativas de extorsión, 46 extorsiones indirectas, 1 extorsión directa y 15 secuestros virtuales, evitando pérdidas por más de 3 millones de pesos, además de lograr la cancelación de 78 líneas telefónicas utilizadas para cometer estos delitos.

El vocero destacó que estos resultados reflejan el compromiso del gobierno estatal, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, con la seguridad y la paz de las y los guerrerenses, mediante una labor permanente de inteligencia, patrullaje y coordinación con las instituciones federales.