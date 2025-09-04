Propone Diputada muros verdes en construcciones para mitigar daños del cambio climático

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 03 de Septiembre del 2025.- La Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático del Congreso del Estado analiza una iniciativa de reforma a la Ley estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para que los municipios promuevan la instalación de muros verdes como medida obligatoria para recuperar la estética urbana, mejorar la armonía del paisaje y mitigar los efectos del cambio climático.

Al exponer la propuesta en tribuna, la diputada Violeta Martínez Pacheco, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, explicó que la iniciativa también plantea que los reglamentos de construcción establezcan que los edificios públicos y privados de más de un nivel deberán contar con al menos el 50 por ciento de sus muros exteriores constituidos por jardines verticales.

La diputada manifestó que los muros verdes o jardines verticales, además de embellecer las ciudades, ofrecen múltiples beneficios: purifican el aire, reducen la temperatura, mejoran la calidad de vida, proporcionan aislamiento térmico, disminuyen la contaminación visual, reducen el ruido ambiental y contribuyen a la sostenibilidad y biodiversidad.

Indicó que esta propuesta busca atender la problemática ambiental en Guerrero, donde el crecimiento urbano ha reducido la cantidad de espacios verdes, y como ejemplo mencionó a Acapulco, que tras el paso de los huracanes Otis y John perdió gran parte de su vegetación, lo que ha incrementado el calor urbano y la vulnerabilidad de la ciudad ante fenómenos meteorológicos.

Violeta Martínez subrayó que la instalación de muros verdes se ha convertido en una tendencia internacional para el diseño urbano sostenible, por lo que su incorporación en la legislación estatal permitirá alinear a Guerrero con prácticas modernas de infraestructura ecológica.

Por último, refirió que con la modificación a los artículos 146 y 147 de la Ley 878 también se busca establecer que los municipios, además de regular la contaminación visual, promuevan la instalación de muros verdes y que en las construcciones de más de un nivel sea obligatoria su incorporación en al menos la mitad de las fachadas externas.