Asiste titular del INDEG a la presentación de jóvenes integrantes de las “Águilas UAGro” 

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 04 de Septiembre del 2025.- La titular del Instituto del Deporte de Guerrero (INDEG), Alma Rocío López Bello, asistió en representación de la Gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, a la presentación del equipo de fútbol para la temporada 2025-2026 de la Liga TDP de La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), integrado por 28 jóvenes guerrerenses.

López Bello, compartió su testimonio personal, recordando cómo el deporte transformó su vida desde que era estudiante universitaria, destacando que en Guerrero existe un gran semillero de talento.

La funcionaria estatal aseguró que desde el gobierno de Guerrero se seguirá trabajando de la mano con la UAGro para impulsar el deporte.

Este proyecto, que celebra 10 años de trayectoria, reafirma el compromiso de la UAGro con la formación integral, el impulso al talento y el fortalecimiento del tejido social.

El evento se realizó en el Auditorio de Rectoría en Chilpancingo, fue encabezado por el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, y contó con la asistencia de autoridades universitarias, familias y comunidad deportiva.