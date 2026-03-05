Propone Diputado reforma para erradicar embarazos adolescentes

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 04 de Marzo del 2026.- Con el propósito de fortalecer la educación, la prevención y el acceso a servicios de calidad para niñas, niños, adolescentes y mujeres, así como de contribuir a erradicar el embarazo adolescente y garantizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos en la entidad, el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón presentó una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley 1212 de Salud del Estado, en materia de salud sexual y reproductiva.

En sesión ordinaria, el legislador, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, resaltó que los derechos sexuales y reproductivos son fundamentales para asegurar la autonomía, la libertad y la dignidad de las mujeres, por lo que consideró indispensable generar condiciones reales de información, orientación y acompañamiento integral.

Informó que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2020-2023, el 27 por ciento de la población adolescente desconoce los métodos anticonceptivos; además, tres de cada diez mujeres reportaron haber tenido un embarazo adolescente al inicio de su vida sexual.

En Guerrero, la tasa de fecundidad adolescente es de 64.1 nacimientos por cada mil mujeres, mientras que el 63 por ciento de las adolescentes no utilizó ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual, lo que coloca al estado entre los más rezagados en la materia.

Marco Tulio Sánchez agregó que en regiones como la Montaña Alta, la Sierra y las Costas del estado persisten barreras culturales, sociales y de acceso a información y a servicios especializados, lo que agrava la vulnerabilidad de mujeres y adolescentes.

Por lo anterior, la iniciativa propone reforzar las atribuciones de la Secretaría de Salud para supervisar e implementar programas de educación sexual, en coordinación con las autoridades competentes; impulsar estrategias de planificación familiar y salud reproductiva en todos los niveles educativos; capacitar de manera permanente al personal de salud con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género; y establecer mecanismos de coordinación con instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.

Además, plantea la adición del artículo 87 Bis para garantizar que en las comunidades rurales se impartan pláticas de orientación sobre salud, derechos sexuales, derechos reproductivos y planificación familiar, con seguimiento trimestral por parte de la Secretaría de Salud, así como la habilitación de espacios seguros, dignos y libres de discriminación, con personal especializado que brinde atención integral y acompañamiento a mujeres, especialmente durante la etapa gestacional.