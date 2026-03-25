Propone Diputada reconocer la partería tradicional en la constitución del Estado

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Chilpancingo, Gro., a 24 de Marzo del 2026.- La diputada Catalina Apolinar Santiago propuso reformar la Constitución Política del Estado para reconocer, proteger y dignificar la partería tradicional como una práctica ancestral y de salud comunitaria, garantizando su integración respetuosa e intercultural con el sistema estatal de salud y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, particularmente de los pueblos indígenas y afromexicanos.

En la propuesta, a la que se adhirieron los Grupos Parlamentarios de Morena y del PRI, la legisladora expuso que durante siglos la partería tradicional ha sido el primer y, muchas veces, el único sistema de salud de las comunidades más alejadas.

“Por eso, esta iniciativa no es solo un ajuste de redacción; es un acto de justicia histórica, para que el poder público las vea, reconozca y respete. Es expresar desde la Constitución que sus saberes no son supersticiones ni costumbres menores, sino conocimiento legítimo, patrimonio cultural inmaterial, medicina viva y ciencia encarnada en la experiencia de los pueblos ñuu savi, me’phaa, náhuatl, ñomndaa y de las comunidades afromexicanas”, refirió la diputada.

Puntualizó que reformar la fracción VII del numeral 1 del artículo 11 de la Constitución para reconocer expresamente la partería tradicional como práctica ancestral y comunitaria no es un gesto simbólico, sino que significa garantizar el respeto, la preservación, la protección y la transmisión de sus saberes en condiciones de dignidad y no discriminación, estableciendo una coordinación real, respetuosa e intercultural con el Sistema Estatal de Salud.

Aseguró que, con esta reforma, la partería tradicional no compite con la medicina institucional, sino que la complementa; además, obliga a que en la ley se establezcan políticas públicas claras, mecanismos de capacitación intercultural y acciones de apoyo institucional para fortalecer el ejercicio de la partería tradicional.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación correspondiente.

*Exhorto sobre caminos artesanales*

La diputada Catalina Apolinar Santiago también propuso exhortar a las Secretarías Federales de Hacienda, de Bienestar y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; a las Secretarías de Obras Públicas y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno del Estado, así como a la CICAEG, para que flexibilicen plazos, ajusten sus reglas y prioricen la atención de caminos artesanales en pueblos indígenas y afromexicanos, incluidos aquellos dañados por fenómenos naturales.

Este exhorto se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para su análisis.

*INICIATIVAS*

La Mesa Directiva dio lectura al oficio enviado por la Doctora Anacleta López Vega, encargada de Despacho de la Secretaría General de Gobierno, por el que remite la iniciativa por la que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Guerrero, y se reforma el Artículo Séptimo Transitorio del Decreto 217 y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Guerrero, en materia de reforma al Poder Judicial del Estado. Suscrito por la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda. Fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.

La Mesa Directiva dio lectura al oficio suscrito por el diputado Jhobanny Jiménez Mendoza, por medio del cual propuso una iniciativa por la que se adiciona un numeral 10 al artículo 142 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, para establecer que el Fiscal General del Estado comparezca ante el Congreso local, con el fin de rendir un informe semestral de su gestión. Fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.

El diputado Alejandro Bravo Abarca (PRI) presentó una iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, con la finalidad de armonizar dicho ordenamiento para establecer que las representaciones de los pueblos indígenas y afroamexicano integren el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, entre otros temas. Fue turnada a la Comisión de Justicia.

La diputada Ana Lilia Botello Figueroa (Morena) presentó una iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley 464 de Educación del Estado de Guerrero, para que se garantice el acceso a la orientación educativa y apoyo psicológico profesional en las escuelas de nivel básico y medio superior, a través de personal capacitado que detecte y atienda oportunamente la salud mental. Fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.

La diputada Erika Isabel Guillén Román (PRD) presentó una iniciativa por la que se adiciona un párrafo al artículo 43 y una fracción XVIII al artículo 106 de la Ley 464 de Educación del Estado de Guerrero, para que se garantice la continuidad y difusión del programa educativo-cultural “Así Somos”. Fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.

El diputado Jesús Parra García (PRI) presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones del artículo 9 de la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico en materia de violencia digital. La propuesta busca reconocer y tipificar de manera expresa la violencia digital contra las mujeres, incluyendo prácticas como el sicariato digital y el uso de tecnologías, como la Inteligencia Artificial, para la generación de contenidos falsos. Con ello, se pretende fortalecer su prevención, atención y sanción en el entorno digital. Fue turnada a la Comisión de Justicia.

El diputado Arturo Álvarez Angli (PVEM) presentó una iniciativa por la que se reforma el artículo 85 de la Ley 697 de Cultura Física y Deporte del Estado y los Municipios de Guerrero, para que el Instituto del Deporte de Guerrero garantice instalaciones con accesibilidad y libre desplazamiento para personas con discapacidad y adultos mayores. El objetivo es fomentar el deporte adaptado y eliminar barreras físicas en los municipios. Fue turnada a la Comisión de la Juventud y el Deporte.