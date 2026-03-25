Histórico registro de Tarjeta Violeta 2026 en la Región Montaña

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La Gobernadora Evelyn Salgado continúa con los programas sociales en beneficio de mujeres guerrerenses

Olinalá, Gro., a 24 de Marzo del 2026.- Con una visión clara de justicia social y cercanía con la gente, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda continúa consolidando el programa Tarjeta Violeta como una de las políticas públicas más significativas para el bienestar de las mujeres guerrerenses, esto en las ocho regiones del estado a través de la Secretaría de Bienestar estatal, la cual en esta ocasión alcanzó una cifra de 3,700 solicitudes durante la jornada de registro en la región Montaña.

Desde muy temprano, miles de mujeres jefas de familia acudieron a los módulos instalados en Olinalá, Alcozauca, Cochoapa el Grande, Malinaltepec, Metlatónoc y Tlapa de Comonfort, en una muestra de confianza y esperanza en un programa que transforma vidas desde el territorio.

Los datos reflejan el alcance de esta estrategia: Tlapa de Comonfort, 1,000 solicitudes; Metlatónoc, 600; Olinalá, 550; Malinaltepec, 550; Alcozauca, 500; y Cochoapa el Grande, 500.

En el desarrollo de estas jornadas, el secretario de Bienestar, Pablo Gordillo Oliveros, destacó que la instrucción de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ha sido clara, “Llevar los programas sociales directamente a las comunidades, sin intermediarios y con atención humana, priorizando a quienes más lo necesitan”.

El registro continuará en estos mismos municipios de la región Montaña, para garantizar que ninguna mujer se quede sin la oportunidad. Posteriormente, la jornada avanzará en la región Costa Chica, donde los registros se realizarán en Ayutla, San Marcos, Igualapa, Ometepec, Cuajinicuilapa, Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca los días 26 y 27 de marzo.

Asimismo, se mantiene abierto el registro en línea en: https://registrovioleta.guerrero.gob.mx/⁠

Con acciones firmes, el gobierno del Estado reafirma su compromiso de seguir construyendo bienestar para las mujeres y sus familias.