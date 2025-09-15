Propone Diputada Seguro de vida obligatorio y atención en casos de incapacidad para Policías en Guerrero

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 15 de Septiembre del 2025.- La Comisión de Seguridad Pública analiza reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, planteadas por la diputada Diana Bernabé Vega, con el propósito de garantizar de manera obligatoria el seguro de vida, incapacidad y atención médica inmediata a los elementos policiales que se ven afectados durante el cumplimiento de su deber.

Asimismo, la propuesta establece que los gobiernos estatal y municipales deberán incluir, a partir del Presupuesto de Egresos 2026, una partida específica para cubrir dichas prestaciones, con recursos provenientes del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP).

La legisladora destacó que, pese a que la Ley Número 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado contempla este derecho, en la práctica no se refleja en los Presupuestos de Egresos, lo que coloca a las y los policías en una situación de vulnerabilidad e indefensión ante los riesgos de su labor, como lesiones, invalidez o incluso la muerte en cumplimiento del deber.

Recordó que la violencia a la que se enfrentan los cuerpos policiales ha dejado a familias en la orfandad y expuso que uno de los aspectos más críticos en materia de seguridad pública es precisamente la falta de cumplimiento del seguro de vida obligatorio para este personal.

Diana Bernabé recalcó que con la iniciativa de reforma a la Fracción IX del Artículo 66 de la Ley 179, se busca clarificar y reforzar el reconocimiento del derecho de los cuerpos policiales a prestaciones de seguridad social; acceso a atención médica inmediata en caso de lesiones sufridas en cumplimiento del deber; contar con un seguro de vida e incapacidad por riesgos del servicio.

Diana Bernabé enfatizó que esta reforma no solo busca justicia laboral, sino que también representa una condición estructural para dignificar la función policial, fortalecer la legitimidad de las instituciones de seguridad pública y avanzar hacia una seguridad más democrática en Guerrero.