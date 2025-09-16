¡Viva Guerrero, viva México!  Evelyn Salgado celebra con miles de familias el Grito de Independencia en Guerrero 

Anuncio

Reafirma la gobernadora el legado de libertad, justicia e igualdad

Con espectacular pirotecnia, música y show de drones, guerrerenses disfrutan de la gran fiesta de Independencia

Chilpancingo, Gro., a 15 de Septiembre del 2025.– Una gran fiesta mexicana se vivió en la explanada de la Casa del Pueblo, donde la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda celebró junto a miles de familias guerrerenses el Grito de Dolores, en el marco del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Desde el balcón central del Palacio de Gobierno, acompañada por mandos militares y navales, así como de los representantes del Poder Judicial y Legislativo, además del alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, la mandataria estatal encabezó la tradicional ceremonia del Grito de Independencia, en un ambiente emotivo de patriotismo y libertad.

Con voz firme, la mandataria guerrerense, dio la arenga de vivas a los héroes nacionales, evocando el legado de libertad, justicia e igualdad heredado desde 1810, mientras los asistentes respondieron al unísono con un fuerte: ¡Viva Guerrero, viva México!

La celebración en un ambiente familiar de fiesta y tradición popular, se engalanó con un espectáculo de fuegos artificiales y drones que iluminaron el cielo de Chilpancingo, mientras en la explanada del recinto, las familias disfrutaron de antojitos mexicanos, mariachi, danzas folclóricas.

La música puso el ritmo a la noche especial de Independencia con la presentación del grupo Merenglass, la voz de Félix Jr. y de la Banda La Reno, que pusieron a bailar a los presentes en una verbena popular que desbordó alegría, orgullo y unidad guerrerense.

La Casa del Pueblo, con un dispositivo de seguridad que resguardó a los asistentes, se convirtió en el corazón de la celebración en la capital del estado con un lleno total donde se dio el Grito de Independencia con saldo blanco.