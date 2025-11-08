Propone Diputado crear Comisión Legislativa de Derechos Digitales e Inteligencia Artificial

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 07 de Noviembre del 2025.- El diputado Julián López Galeana (MC) presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero para crear la Comisión Ordinaria de Derechos Digitales e Inteligencia Artificial, como un órgano especializado encargado de analizar, dictaminar y dar seguimiento a temas relacionados con la ciberseguridad y la protección de datos personales, entre otros.

Al exponer en tribuna, el diputado destacó que el mundo vive una transformación acelerada impulsada por la inteligencia artificial, los algoritmos, los datos masivos y la automatización, elementos que están modificando la economía, la educación, la política y la vida cotidiana, dichas innovaciones, aunque significan avances importantes, también plantean desafíos éticos, sociales y jurídicos que requieren respuestas legislativas claras y modernas.

Recordó que durante la pandemia de COVID-19 millones de personas migraron obligadamente al entorno digital, lo que evidenció tanto el potencial de la tecnología como la brecha digital que aún persiste entre quienes tienen acceso al conocimiento y quienes permanecen excluidos, situación que debe ser revertida con responsabilidad moral y constitucional.

Por ello, explicó que la iniciativa propone que la nueva comisión sea el espacio institucional para analizar, dictaminar y supervisar asuntos relacionados con la protección de los derechos digitales, la gobernanza tecnológica, la ciberseguridad, la privacidad de los datos, la inclusión digital y el desarrollo ético de la inteligencia artificial en Guerrero.

Julián López sostuvo que, con la creación de esta comisión ordinaria Guerrero podría convertirse en un referente nacional, armonizando su estructura legislativa con las agendas digitales promovidas a nivel federal y con principios internacionales establecidos por organismos como la ONU y la UNESCO, que reconocen el acceso a Internet y la alfabetización digital como derechos humanos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para continuar con su trámite legislativo.