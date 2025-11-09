Se une la UAGro a la Jornada Nacional de Tequios por la Paz y contra las Adicciones

Anuncio

Acompaña el rector Javier Saldaña a la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el arranque de este evento

Chilpancingo, Gro., a 08 de Noviembre del 2025.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán acompañó a la Gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, en el arranque de la Jornada Nacional de Tequios por la Paz y contra las Adicciones.

Este evento se lleva a cabo en todo el país y es una iniciativa impulsada por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública.

Mediante actividades deportivas, culturales, recreativas y comunitarias, contribuyen a la reconstrucción del tejido social y a fomentar una sana convivencia.

Con estas actividades se busca también informar a los jóvenes sobre los riesgos del consumo de sustancias nocivas para su salud.

“Hoy alzamos la voz junto a todos los sectores gubernamentales y educativos por nuestra juventud guerrerense: ¡elijan ser felices, aléjense de las drogas! El fentanilo mata”, fue el mensaje que dio Javier Saldaña Almazán.