Avanza la descentralización turística en Costa Grande: SECTUR

En coordinación con gobiernos municipales se fortalecen estrategias de promoción

Coyuca de Benítez, Gro., a 25 de Septiembre del 2025.- Como parte de la política de descentralización turística impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la Secretaría de Turismo del Estado (SECTUR) realizó una gira de trabajo en la región Costa Grande, con el propósito de fortalecer la proyección de sus destinos y consolidar acciones conjuntas con autoridades municipales y representantes del sector.

El titular de la dependencia, Simón Quiñones Orozco, sostuvo un encuentro con el presidente municipal de Coyuca de Benítez, Víctor Hugo Catalán Díaz, para acordar estrategias orientadas a diversificar los segmentos turísticos y profesionalizar la actividad en beneficio de prestadores de servicios y visitantes, durante el recorrido, junto a la directora de Turismo municipal, Dolores Cristina de la Cruz Solís, visitó la Barra de Coyuca y Playa Azul, donde dialogó con autoridades y actores turísticos locales, reiterando el compromiso de fortalecer cada destino de la región con base en sus vocaciones y atractivos.

En Zihuatanejo, Quiñones Orozco se reunió con la presidenta municipal, Lizette Tapia Castro, integrantes del Grupo Empresarial Ixtapa y líderes de asociaciones y cámaras empresariales, entre ellos Agapito Granados Reséndiz, Luis Castañeda e Indira Hernández, en este espacio se definieron acciones conjuntas para impulsar la oferta turística de Ixtapa-Zihuatanejo, promover su amplia infraestructura de servicios y garantizar una atención de calidad a los visitantes.

Quiñones Orozco, también visitó Atoyac de Álvarez, donde entregó 22 Registros Estatales y 2 Registros Nacionales de Turismo a hoteles, restaurantes y prestadores de servicios. En el acto, acompañado por el secretario general de Gobierno, David Franco García Orozco, en representación de la presidenta municipal Clara Elizabeth Bello Ríos, destacó el esfuerzo de quienes cumplen con la normatividad turística, lo que brinda certeza y confianza a los visitantes.

A nombre de la gobernadora Evelyn Salgado, Quiñones Orozco reconoció el compromiso de las y los prestadores y anunció la puesta en marcha de un programa de capacitación integral, orientado a dotarles de nuevas herramientas que les permitan responder a las exigencias de un sector en constante evolución.

En estas actividades participaron también el delegado regional de Turismo en Costa Grande, Federico Hernández; el director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes, Pedro Castelán; el director de Turismo municipal de Zihuatanejo, Jesús Gallegos; así como autoridades municipales de Atoyac.